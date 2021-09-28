"Вітаємо рішення Кабміну": в "Нафтогазі" пояснили причини звільнення членів Наглядової ради
Джерело:"Нафтогаз України"
Кабінет міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз Україна". У компанії відреагували на це рішення та пояснили ситуацію.
Після добровільної відставки трьох незалежних членів Наглядової ради – Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейдена та Бруно Лескуа – орган став неповноважним. Тобто втратив можливість ухвалювати рішення.
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Для того, щоб компанія не залишилася без повноважного органу управління напередодні опалювального сезону, і щоб відповідно до законодавства Кабмін міг виконувати функції Наглядової ради до обрання її нового складу, потрібно припинити повноваження представників держави, що уряд і зробив,
– зазначили у компанії.
Причина звільнення інших членів Наглядової ради
Таким чином у НАК пояснили рішення Кабінету міністрів достроково припинити повноваження членів наглядової ради від держави:
- Наталії Бойко;
- Юлії Ковалів;
- Юлії Свириденко.
Компанія вітає рішення уряду як вихід з ситуації, яка склалася, і розраховує, що вже до грудня буде обрано нових незалежних членів наглядової ради на відкритому конкурсі,
– додали у "Нафтогазі".
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Зміни у "Нафтогазі": останні новини
- Кабінет міністрів 28 квітня 2021 року звільнив з посади голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та призначив на неї Юрія Вітренка.
- Окрім цього, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради компанії, представників держави у ній.
- Незалежні члени Наглядової ради 7 вересня подали у відставку. З компанії пішли Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден.