Не витримав навіть метал: негода зламала опору лінії електропередач в Одесі
Джерело:Укренерго
Одеську область 26 листопада атакувала негода. Вітер був такої сили, що не витримала одна з металевих опор лінії електропередач.
Енергетики показали кадри зламаної внаслідок хуртовини в Одесі вежі. Ремонтні бригади працюють в надзвичайно екстремальних умовах.
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Потужний одеський вітер
Укренерго показали кадри зламаної внаслідок негоди в Одеській області металевої опори лінії електропередачі. Там додали, що розподільчі мережі обленерго також пошкоджені. Наразі через хуртовину знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях.
Наші ремонтні бригади разом з колегами з обленерго вже почали відновлювальні роботи, щоб максимально швидко повернути стабільне енергопостачання споживачам. В деяких населених пунктах це вже відбулось,
– написали в Укренерго.
Однак через пошкодження та низку температуру на відновлення знадобиться більше часу, аніж в теплу пору року. Енергетики готові відновити постачання, як тільки це дозволить погода.
Вітер пошкодив лінію електропередач в Одесі / Укренерго
Через пошкодження повітряних ліній електропередачі та розподільчих мереж на обладнання в роботі лягло подвійне завантаження. Це може викликати додаткові пошкодження – але вже через технічні причини. Ремонтники закликають споживати електроенергію ощадливо, оскільки негода продовжить вирувати в різних регіонах.
Також працівники ДТЕК показали, яких умовах працюють ремонтні бригади в Одеській області. Їм доводиться долати заметені дороги, щоб повертати людям світло.
Робота ремонтників на Одещині: дивіться відео
Складна ситуація в Одесі
- В Одесі через складні погодні умови тимчасово призупиняють роботу великих районних котелень. Причиною цього стали перебої в електроенергії – щоб запобігти аваріям, ухвалили відповідне рішення. Також у місті спостерігають перебої у водопостачанні.
- Також в Одесі перекрили для руху транспорту траси М-28 Одеса – Южне, М05 Київ – Одеса та М-15 Одеса – Рені. На останні, наприклад, перекинулася вантажівка з зерном, а також на підйомі застрягли автомобілі.
- Влада Одеської області ухвалила рішення про запровадження дистанційного навчання у школах. В Одеській ОДА наголосили, що у разі продовження несприятливих умов, термін може зрости.