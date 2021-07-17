Потужний буревій та злива: Київ накрила негода – фото, відео

17 липня 2021 , 17:49

Джерело:

24 канал

Рятувальники попереджали, що 17 липня в Києві та області можливі грози. Станом на 17 годину в столиці вже вирує негода – сильна злива та буревій.

Рятувальники попереджали під час грозі закрити вікна, вимкнути електричні прилади, спуститися в низину на відкритих ділянках. 

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Негода вирує у Києві: місто потерпає від зливи та потужного вітру

У місті орієнтовно о 16:30 почався сильний вітер, а згодом – дощ. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева.

У Києві злива та сильний вітер / Фото Анни Брикової, Анастасії Кримової, 24 канал

Ба більше, на відео помітно, як здійнявся сильний вітер. 

У Києві вирував сильний вітер: дивіться відео Анни Брикової та Анастасії Кримової, 24 канал

Згодом почався дощ. Мешканці міста ховались від зливи у приміщеннях. На відео помітно, як люди поспішають, щоб не потрапити під дощ.

Злива у Києві, на тротуарах подекуди стоїть вода: дивіться відео Анни Брикової та Анастасії Кримової, 24 канал

До речі, рятувальники 18 липня прогнозують негоду також на Закарпатті та в Карпатах. 

Негода в Україні та Європі: останні новини

  • Станом на 17 липня в Україні 60 населених пунктів залишились без світла. Найбільше постраждало Закарпаття – там без світла 55 населених пункти. Ще 5 – на Донеччині.
  • У Європі вже кілька днів вирує повінь. Зокрема у Німеччині сильні зливи накрили західну та центральну частину країни. Велика кількість опадів призвела до масштабних руйнувань, які вже забрали життя 133 людей
  • Окрім того, негода вирує в сусідній Польщі – там вулиці були затоплені, дахи зірвані, а люди без світла. Злива та вітер були там 15 липня та у ніч на 16 липня. Негода  пошкодила 386 дахів будинків. Крім того, довелось евакуювати 11 скаутських таборів.
Автор: Діана Квасневська