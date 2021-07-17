Потужний буревій та злива: Київ накрила негода – фото, відео

Рятувальники попереджали, що 17 липня в Києві та області можливі грози. Станом на 17 годину в столиці вже вирує негода – сильна злива та буревій.

Рятувальники попереджали під час грозі закрити вікна, вимкнути електричні прилади, спуститися в низину на відкритих ділянках.

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Негода вирує у Києві: місто потерпає від зливи та потужного вітру

У місті орієнтовно о 16:30 почався сильний вітер, а згодом – дощ. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева.

У Києві злива та сильний вітер / Фото Анни Брикової, Анастасії Кримової, 24 канал

Ба більше, на відео помітно, як здійнявся сильний вітер.

У Києві вирував сильний вітер: дивіться відео Анни Брикової та Анастасії Кримової, 24 канал

Згодом почався дощ. Мешканці міста ховались від зливи у приміщеннях. На відео помітно, як люди поспішають, щоб не потрапити під дощ.

Злива у Києві, на тротуарах подекуди стоїть вода: дивіться відео Анни Брикової та Анастасії Кримової, 24 канал

До речі, рятувальники 18 липня прогнозують негоду також на Закарпатті та в Карпатах.

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