Багато питань не секретні, – у розвідці відреагували на "витік" даних щодо контрнаступу

У ЗМІ повідомили про "витік" документів щодо українського наступу. Проте у розвідці зазначили, що частина з цих документів – неправдива, а ще одна частина – з відкритих джерел.

Речник ГУР Міноборони України в ефірі національного телемарафону прокоментував "злив" документів щодо підготовки до контрнаступу ЗСУ. Про це пише 24 Канал.

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Багато даних у "злитих документах" – не секретні

Видання The New York Times повідомило, що у соцмережах нібито з'явилися засекречені військові документи, у яких детально викладені плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Андрій Юсов зауважив, що у Пентагоні проводять розслідування щодо цієї інформації й необхідно дочекатися його висновків. Проте з тих матеріалів, які проаналізували в українській розвідці, нічого "секретного" немає.

Він повідомив, що там було багато викривленою інформації. Зокрема у "злитих документах" були неправдиві цифри по втратах з обох сторін. Також там була інформація, зібрана OSINT-розслідувачами з відкритих джерел. До прикладу потреби української армії, які неодноразово публічно обговорювались українською стороною.

Ні для кого не є секретом, що Україні ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інших речей, які нам потрібні,

– пояснив Юсов.

Це може бути російською ІПСО

Юсов не відкидає той факт, що інформація про "злив секретних документів" може бути просто ворожою ІПСО. Адже росіяни використовують всі засоби й інструменти для того, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ й зірвати допомогу міжнародних партнерів.

Речник української розвідки зазначив, що зараз щодо правдивості та секретності цих документів проводиться розслідуванням, проте українцям хвилюватися не варто. За його словами, контрнаступ обов'язково відбудеться. І остаточне рішення щодо наступу приймає Україна те верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Такі рішення завжди приймаються з огляду на безпекову ситуацію.