Україна вже змінила деякі свої військові плани через гучний витік "секретних документів", – CNN

У мережу злили десятки паперів, що начебто могли мати гриф "таємно" та були в розпорядженні американської розвідки. Як зазначають аналітики, з огляду на це нашій державі довелось навіть змінити свої плани у війні проти Росії.

Уже зараз можна констатувати, що цей інцидент з можливим витоком "секретних паперів" розвідки США вплинув на хід сучасної історії. Зокрема, – на рішення, які ухвалює військове керівництво нашої держави.

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Треба змінювати плани

Як зазначили аналітики CNN з посиланням на офіційних осіб, ймовірний "витік" уже змусив Пентагон обмежити доступ до потоків певних даних, що були доступними сотням людей в уряді.

Україна вже змінила деякі свої військові плани через "витік", повідомило CNN джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського,

– також йдеться в матеріалі.

Окрім того, там зазначено, що в цих секретних матеріалах, серед іншого, йдеться про недоліки в постачаннях озброєння, що отримує Україна, а також – слабкі місця в протиповітряній обороні нашої держави.

Власне, ця інформація може допомогти ворогу – тому й, очевидно, було ухвалено рішення про зміну планів.

Чи може завадити "витік документів" контрнаступу ЗСУ

У CNN з посиланням на власні джерела наголосили, що чимало високопоставлених чиновників різних країн вкрай занепокоєні через ймовірний витік інформації про війну в Україні. За словами аналітиків, це може завадити ЗСУ на полі бою.

Зокрема, точно не на користь українській армії піде матеріал, що має назву "Росія-Україна". Констатувати це зарано, однак у ньому існують припущення, що битва за Донбас може зайти в глухий кут протягом 2023 року. Зокрема, через проблеми з витривалістю наших військових.

"Україні буде важко досягти здобутків, але це не допоможе публічно оприлюднити приватну оцінку США, яка вказує на ймовірну річну безвихідь", – прокоментував цей документ посадовець журналістам зі CNN.

Чимало ЗМІ з посиланням на власні джерела констатувало, що Вашингтон таки визнає, що ці "секретні матеріали" є автентичними. Однак поки сказати стовідсотково, що це так, – не можна, адже триває розслідування, яке розпочав Пентагон , а згодом Мін'юст США.

Водночас в Збройних Силах після цього "витоку" констатували, що контрнаступ нашої армії – це питання часу. У тому, що він неодмінно буде – ні в кого сумнівів немає. Разом з тим Президент України Володимир Зеленський після того, як ця новина набула розголосу, заявив про зібрання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед інших важливих питань, на засіданні було порушено тему запобігання потенційного витоку інформації, що може допомогти ворогові.