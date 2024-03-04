"Злив" розмов офіцерів ВПС про Taurus: посол Німеччини прибув до МЗС Росії

4 березня 2024, 12:49
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До російського МЗС викликали німецького посла у Москві через факт зливу секретних переговорів німецького керівництва Військово-повітряних сил щодо постачання ракет Taurus Україні.

Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства, про це повідомили російські ЗМІ.

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"Посол Німеччини прибув до МЗС Росії, куди був викликаний через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст", – йдеться у повідомленні.

Крім того, пропагандистські видання оприлюднили відеозапис, де посол Александер Граф Ламбсдорфф виходить з автівки.

Німецький посол біля МЗС Росії: відео

Перед входом до будівлі МЗС Росії на нього чекали представники російських пропагандистських агентств, аби отримати коментарі.

Розмова закінчилася приблизно об 11:00, а після виходу з відомства посол проігнорував питання представників ЗМІ.

Що відомо про "злив" даних про Taurus

  • 1 березня в Росії опублікували запис розмови офіцерів військово-повітряних сил Німеччини, які 19 лютого нібито обговорювали можливість завдання удару ракетами Taurus по Кримському мосту.
  • Вони зазначали, що міст доволі довгий, тому знадобиться понад 20 ракет.
  • Також вони обговорювали, що програма підготовки українців мала складатися з кількох етапів: тренування з роботи з ракетами, відпрацювання по мосту. До навчання нібито мали бути залучені також спеціалісти з Великої Британії.
  • Згодом у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови. Зокрема, міністр оборони країни Борис Пісторіус зазначив, що витік – це гібридна така з метою дезінформації.

Автор: Анастасія Лукашевська