"Злив" розмов офіцерів ВПС про Taurus: посол Німеччини прибув до МЗС Росії
До російського МЗС викликали німецького посла у Москві через факт зливу секретних переговорів німецького керівництва Військово-повітряних сил щодо постачання ракет Taurus Україні.
Посол Німеччини вже прибув до російського зовнішньополітичного відомства, про це повідомили російські ЗМІ.
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"Посол Німеччини прибув до МЗС Росії, куди був викликаний через розмову офіцерів ФРН щодо атак на Кримський міст", – йдеться у повідомленні.
Крім того, пропагандистські видання оприлюднили відеозапис, де посол Александер Граф Ламбсдорфф виходить з автівки.
Німецький посол біля МЗС Росії: відео
Перед входом до будівлі МЗС Росії на нього чекали представники російських пропагандистських агентств, аби отримати коментарі.
Розмова закінчилася приблизно об 11:00, а після виходу з відомства посол проігнорував питання представників ЗМІ.
Що відомо про "злив" даних про Taurus
- 1 березня в Росії опублікували запис розмови офіцерів військово-повітряних сил Німеччини, які 19 лютого нібито обговорювали можливість завдання удару ракетами Taurus по Кримському мосту.
- Вони зазначали, що міст доволі довгий, тому знадобиться понад 20 ракет.
- Також вони обговорювали, що програма підготовки українців мала складатися з кількох етапів: тренування з роботи з ракетами, відпрацювання по мосту. До навчання нібито мали бути залучені також спеціалісти з Великої Британії.
- Згодом у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови. Зокрема, міністр оборони країни Борис Пісторіус зазначив, що витік – це гібридна така з метою дезінформації.