Спецпредставник Трампа Стів Віткофф нібито заявив, що подружився з Путіним і навіть доручив своїй команді скласти список енергетичних санкцій, які США наклали на країну-агресорку. Такі публікації з'явилися у західній пресі.

Варто розуміти, що Стів Віткофф не має дипломатичного досвіду. Як пояснив 24 Каналу громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, з цього зрозуміло, що він мало в чому розбирається.

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Віткофф знову зустрівся з Путіним

Якщо представнику Трампа наговорити приємних речей, а тоді почати диктувати умови, то він на них погодиться. Для нього найважливішим є бізнес-проєкти, тому важко опиратися сподіванням ще більше розбагатіти. Росія переконує Віткоффа, що для цього потрібно лише, щоб Україна капітулювала.

Віткофф грає роль довіреної людини Трампа. Раніше ним був Джаред Кушнер (чоловік доньки Трампа – 24 Канал). Він став найкращим другом Путіна,

– підкреслив Юрій Рашкін.

Віткофф є тіньовим міністром закордонних справ США. Навіть Іран відмовлявся вести переговори з американцями, бо там не було Віткоффа.

Під час візиту до Москви Путін знову намагатиметься вплинути на американського представника, а той, коли повернеться до США, знову розповідатиме Трампу про нібито "миролюбні настрої" російського диктатора.

Зауважимо, Стів Віткофф уже зустрівся з Владіміром Путіним. Російські пропагандисти виклали відео, як кортеж американського чиновника прибув до Кремля. Також на відео помітно, як Путін спілкується з Віткоффом англійською.