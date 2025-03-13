Візит Віткоффа до Москви: чи зможе спецпредставник Трампа переконати Путіна припинити вогонь

Спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф вже прибув до Москви, щоб переконати Росію підписати 30-денне перемир'я. Однак навряд чи після його розмови з диктатором Владіміром Путіним будуть оприлюднені якісь результати.

Очікувати заяви варто лише після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з главою Кремля. Політолог та керівник Центру стратегії та аналізу Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом пояснив, чому відповідь може бути позитивною.

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Чому Путін може погодитися на перемир'я

Політолог не вважає, що остаточну відповідь Росії про припинення вогню взагалі буде оголошено. Вона точно не буде озвучена за результатами спілкування Віткоффа з Путіним.

Важливу роль у цьому питанні здатна зіграти телефонна розмова між Трампом і Путіним, яка запланована на 14 березня. Саме після цього дзвінка можуть оприлюднити офіційний пресреліз або заяву.

Зараз Путін продовжує посилати різні сигнали,

– зазначив Чаленко.

З одного боку, він створює інформаційний фон для ухвалення, нібито, позитивного рішення. Але паралельно з цим диктатор повторює войовничі тези, які озвучував ще з червня 2024 року, щодо територіальних реалій, початку перемовин на основі Стамбулу і того, що жодного перемир'я бути не може. Також варто звернути увагу на появу Путіна у військовій формі на Курщині, що підкреслює його налаштованість на продовження війни.

"З політичного погляду зрозуміло, що Путін не хоче наразі розривати зв'язки з Білим домом і особисто з Трампом. Тому цілком ймовірно, що політична відповідь буде позитивною", – припустив політолог.

Які проблеми можуть виникнути під час реалізації припинення вогню

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, контроль над повітрям, морем і атаки на енергетичну інфраструктуру значно легші в реалізації, а ось на 1300 кілометрів активного фронту доведеться шукати інші рішення.

У цьому контексті росіяни можуть затримати процес і спробувати показати, що Україна не готова до якихось кроків. Хоча, як заявляють американці, українські посадовці та європейські партнери, українці мають ініціативу, і м'яч на полі Кремля. Росіяни можуть подати сигнал, що вони буцім "миротворці", але водночас посилювати агресивні дії.

Тривають щоденні атаки "Шахедами" і балістичними ракетами на нашу цивільну інфраструктуру, зокрема і на столицю. Характер ударів не змінюється, вони стають тільки більш підступними, щоб обійти українські радіолокаційні станції.

Це свідчить про те, що дипломатичний процес і військова логіка Путіна рухаються окремо,

– пояснив Ігор Чаленко.

Це має показати Вашингтону, що Путін не готовий до швидких рішень, які призведуть до конкретного результату. Політолог сподівається, що на хвилі цих перемовин адміністрація Трампа нарешті зрозуміє, з ким вона має справу у Кремлі.