Що криється за новим візитом Віткоффа у Росію: політолог вказав на кілька вагомих нюансів

Стів Віткофф уже вчетверте відвідав Кремль. Цього разу його візит відзначився стриманішим форматом: зустріч тривала недовго й проходила без обійшлася без гучних заяв з боку Росії.

Політолог Микола Давидюк в ефірі 24 Каналу розповів, що Стіф Віткофф приїхав до Кремля один – і це свідчить про те, що він не приїхав торгуватися. Американці ніколи не відправляють переговорника одного на важливу зустріч – без команди та технічного персоналу.

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Для чого приїхав Віткофф до Кремля

Ймовірно, Стіф Віткофф хоче сподобатися Владіміру Путіну: знову запитує, як у нього справи, як усе проходить, тримає руку біля серця, поводиться трохи сором’язливо.

Тобто він не приїхав вимагати чи тиснути. Він приїхав передати відповіді й буде готовий донести росіянам реакцію. Це не виглядало як переговори з конкретними пунктами. У нього був блокнотик, але якби він привіз серйозну позицію – вона була б оформлена не в блокноті,

– сказав Микола Давидюк.

Він додав, що за форматом зустрічі було зрозуміло: Віткофф прибув лише для передачі певних відповідей. Які саме – ймовірно, невдовзі озвучать росіяни.

Цікавий символізм полягає в тому, що зустрічі проходять у п'ятницю. Путін демонструє, ніби це для нього неважливо, але очевидно – це частина гри. Адже передавати послання Дональду Трампу Віткофф буде в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго – там, де той грає в гольф, і де немає радників чи сторонніх, які могли б почути зайве.

"Отже, це – проміжна зустріч. Росіяни дотримуються своєї тактики: більше контактів – більше зближення. Але цього разу – без восьмигодинних перемовин і без гучних заяв. Це була технічна зустріч. Путін намагається ‘обійняти’ Трампа й передати йому певні дані. Плюс – питання дедлайнів. Можливо, Віткофф приїхав почути від Путіна остаточну відповідь: буде припинення вогню чи не буде", – зазначив Давидюк.

Він додав, що для Путіна важливою є дата – 9 травня. Він хотів би бачити Трампа поруч. Чи побачить – не факт, але, можливо, це станеться до кінця травня.