Віткофф тепер не має з чим їхати до Путіна: що могло спричинити зрив переговорів у Британії

Стів Віткофф та Марко Рубіо передумали брати участь у переговорах у Лондоні щодо припинення вогню на території України. Окрім представників США цю подію також не відвідали й інші європейські високопосадовці.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що представникам Європи не було змісту їхати до Великої Британії на переговори, адже всі зрозуміли, що в цьому немає сенсу. Ті документи чи рішення, які мали бути погоджені, не було кому ухвалювати.

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"Віткофф тепер не має з чим їхати до Путіна", – висловився він.

Позиція США щодо України

Андрій Городницький зауважив, що тепер всі очікують на озвучення позиції Дональда Трампа. Сполучені Штати Америки спонукають Україну до припинення вогню, але наша держава прагне справедливого миру.

Важливо! Перемовини щодо завершення війни в Україні, які мали відбутися 23 квітня, зірвалися після того, як американські дипломати неочікувано скасували свою участь. Як пише The Washington Post, США не влаштовує позиція Києва, який відмовляється обговорювати територіальні поступки й вимагає спершу зосередитися на припиненні вогню.

Стало відомо, що адміністрація Трампа пропонує Україні визнати Крим російським та змиритись з окупацією українських територій. На думку політичного експерта, це велика проблема для нашої держави, адже це схоже на односторонній договір, де страждає лише одна сторона – і це не Росія.

Ми (Україна 24 Канал) зараз залишаємось без найбільшого та раніше найнадійнішого партнера. Якщо американці зараз вирішать повністю припинити участь у вирішенні конфлікту, то українська сторона може втратити військову підтримку,

– пояснив Городницький.

Це може вплинути на боєздатність Сил оборони. Україні треба готуватись до цих ймовірних ризиків.

Наслідки американської позиції

Українська влада та європейські партнери поки не готові йти на поступки Владіміру Путіну та погоджуватися на пропозиції США щодо завершення війни в Україні.

Все тому, що це так чи інакше може призвести до стагнації у відносинах не лише між Україною та США, але й між всім цивілізованим світом. Всі бачитимуть, що американці готові змушувати своїх партнерів, яким обіцяли захист, віддавати території чи відмовлятись від власних економічних інтересів,

– підкреслив політичний експерт.

Він додав, що ця ситуація негативно впливає на геополітику, однак Україна доволі достойно тримається.