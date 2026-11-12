До наступного раунду переговорів України та Росії долучиться Європа, – Віткофф

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер завершили переговори з Володимиром Путіним у Москві. Американська сторона заявила про певний прогрес і повідомила про подальші кроки в мирному процесі.

Про це повідомляє CNN.

Що Віткофф і Кушнер заявили після зустрічі з Путіним?

Стів Віткофф висловив думку, що останні переговори дали певні результати. Зокрема, він звернув увагу на відновлення тристороннього формату за участю України, США та Росії.

Я думаю, що прогрес був. Думаю, він був досягнутий сьогодні. Люди не вірили, що нам вдасться відновити тристоронні переговори. Ми їх відновили та призначили нову зустріч,

– заявив Віткофф.

За його словами, саме такого розвитку подій прагне президент США Дональд Трамп.

Віткофф також підтвердив, що до наступного раунду переговорів щодо завершення війни в Україні долучаться представники європейських країн.

"Вони наші партнери, і важливо, щоб вони брали участь", – наголосив американський спецпредставник.

Джаред Кушнер також наголосив, що європейські країни зацікавлені в завершенні війни та встановленні тривалого миру.

"Європейці хочуть, щоб ця війна справді закінчилася і після неї настав тривалий мир", – заявив він.

Водночас спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв у коментарі CNN заявив, що питання європейської безпеки має важливе значення.

"Я думаю, що робота над європейською безпекою – це, безумовно, великий і важливий крок для Європи. І, відверто кажучи, люди, яким небайдужі європейці та їхні життя, звісно, хочуть, щоб європейська безпека була міцною", – сказав Дмитрієв.

Зі свого боку Джаред Кушнер зазначив, що під час зустрічі в Москві сторони провели детальні обговорення всіх основних питань. На його думку, результати цих розмов можуть стати основою для наступних багатосторонніх переговорів.

Що відомо про подальші переговори?

Після зустрічі з Путіним Віткофф і Кушнер вирушили до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що вони поінформують українського лідера про результати переговорів у Кремлі.

Нагадаємо, перед візитом до Москви представники США брали участь у тристоронніх переговорах з Україною та Росією в Абу-Дабі. Попри певний прогрес в обговоренні окремих питань, досягти прориву сторонам не вдалося.

Водночас Зеленський 12 листопада прибув до Дубліна для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Там він анонсував зустріч із Віткоффом і Кушнером, під час якої планує обговорити результати переговорів в Абу-Дабі та їхніх контактів із Путіним.