У злитих документах Пентагону є інформація, що Моссад заохочував антиурядові протести в Ізраїлі
Джерело:The Jerusalem Post
У секретних документах Пентагону, які раніше поширили в ЗМІ, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи. Моссад ці звинувачення заперечує.
У документі повідомляють, що високопоставлені агенти та офіційні особи Моссада "закликали посадових осіб Моссаду та громадян Ізраїлю протестувати проти запропонованих новим ізраїльським урядом судових реформ, включно з кількома явними закликами до дій, які засуджують ізраїльський уряд".
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Нові деталі зі "злитих" документів
Також зазначають, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю після консультації з генеральним прокурором дозволила своїм працівникам приєднатися до протестів, але заборонила розповідати про місце роботи.
Документи також були відзначені грифом "цілком секретно" та призначалися тільки для поширення в мережі американських спецслужб.
Моссад заперечує звинувачення
Моссад назвав ці звинувачення в американських звітах неправдивими та необґрунтованими, зазначаючи, що його чиновники не заохочують антиурядові чи будь-які інші демонстрації.
"Моссад і його високопосадовці не заохочували та не заохочують співробітників Моссад до участі в антиурядових демонстраціях чи будь-яких інших політичних демонстраціях і заходах", – йдеться у повідомленні ізраїльських спецслужб.
Злиття секретних документів: правда чи фейк
- У четвер, 6 квітня, американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що в мережу потрапили військові документи НАТО та США. У них начебто є "дані" про контрнаступ ЗСУ.
- Потім з'явилася інформація про нову партію секретних документів США, які нібито описують принципи національної безпеки Штатів, пов’язані з війною в Україні, Китаєм і Близьким Сходом.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ – підробка та спецоперація російських спецслужб.
- Правда це чи фейк, хто за цим стоїть і як реагували на такі повідомлення Україна – читайте у матеріалі 24 Каналу.