У злитих документах Пентагону є інформація, що Моссад заохочував антиурядові протести в Ізраїлі

У секретних документах Пентагону, які раніше поширили в ЗМІ, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи. Моссад ці звинувачення заперечує.

У документі повідомляють, що високопоставлені агенти та офіційні особи Моссада "закликали посадових осіб Моссаду та громадян Ізраїлю протестувати проти запропонованих новим ізраїльським урядом судових реформ, включно з кількома явними закликами до дій, які засуджують ізраїльський уряд".

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Нові деталі зі "злитих" документів

Також зазначають, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю після консультації з генеральним прокурором дозволила своїм працівникам приєднатися до протестів, але заборонила розповідати про місце роботи.

Документи також були відзначені грифом "цілком секретно" та призначалися тільки для поширення в мережі американських спецслужб.

Моссад заперечує звинувачення

Моссад назвав ці звинувачення в американських звітах неправдивими та необґрунтованими, зазначаючи, що його чиновники не заохочують антиурядові чи будь-які інші демонстрації.

"Моссад і його високопосадовці не заохочували та не заохочують співробітників Моссад до участі в антиурядових демонстраціях чи будь-яких інших політичних демонстраціях і заходах", – йдеться у повідомленні ізраїльських спецслужб.

Злиття секретних документів: правда чи фейк