Вітренко проти НАЗК: Верховний Суд постановив розірвати контракт з "Нафтогазом"
17 лютого 2022 , 12:36Читать новость на русском
Джерело:Єдиний реєстр судових рішень
Верховний Суд постановив розірвати контракт з нинішнім головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком. Так, суд не погодився з рішенням двох попередніх суддів.
Відповідне рішення суду опубліковане 9 лютого 2022 року. Тобто суд задовольнив скаргу НАЗК.
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Суд ухвалив рішення про розірвання контракту з Вітренком
Верховний Суд постановив задовольнити касаційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції,
– мовиться у повідомленні.
Також суд відновив дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року щодо припинення контракту з головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком.
Окрім того, в оцінці Верховного суду мовиться, що:
- припис Національного агентства є обов'язковим для виконання;
- про результати виконання розпорядження Національного агентства посадова особа, якій вона адресована, інформує НАЗК протягом 10 робочих днів з дня отримання розпорядження;
- рішення суду набуло чинності 2 лютого та оскарженню не підлягає.
Коротко про протистояння між НАЗК та Юрієм Вітренком
- У квітні 2021 року Юрія Вітренка призначили главою "Нафтогазу". Рішення ухвалив Кабмін під час засідання загальних зборів акціонерів компанії.
- 1 липня 2021 року НАЗК направило припис голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд. У документі вимагали припинити як незаконний контракт з головою правління Юрієм Вітренком.
- Тоді у НАЗК повідомили про порушення в роботі ексзаступника міністра енергетики України. Зокрема тому, що держслужбовець протягом року не повинен брати участь у керівництві організаціями, на які він міг впливати, будучи на посаді.
- Сам Юрій Вітренко сказав, що припис НАЗК суперечить закону. Саме тому він звернувся до ОАСК, який 5 липня 2021 року зупинив дію припису НАЗК.
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