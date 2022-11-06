Віцеспікерку Сейму Польщі не пустили до ув'язненого Саакашвілі

Віцеспікерка Сейму Польщі Малгожата Гошевська навідалася з візитом до Тбілісі. Однак, високопосадовиці не дозволили зустрітися з ув'язненим експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Віцеспікера Сейму Польщі планувала провідати двох ув'язнених у Грузії. Зокрема, третього президента Міхеіла Саакашвілі та засновника опозиційного телеканалу "Мтаварі Архі" Ніколаза Гварамія.

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Чому у зустрічі з Саакашвілі відмовили

Малгожата Гошевська навідалася з візитом до Грузії. Однак, посадовиці не дозволили побачити Саакашвілі та Нікі Гварамія.

Віцеспікерка Сейму Польщі наголосила, що це вже друга відмова у зустрічі з ув'язненими.

Мені не дали можливості побачити, в якому вони стані… Сам факт того, що президент країни та директор одного з найбільших опозиційних телеканалів ув'язнений, говорить не на користь цієї країни,

– підкреслила Гошевська.

Також високопосадовиця зазначила, що раніше неодноразово провідувала інших в'язнів у Грузії. За словами Гошевської, цього разу відмову обґрунтували тим, що вона не є ані родичем ув'язнених, ані депутатом парламенту Грузії.

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Що треба знати про справу Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі приїхав до Грузії на муніципальні вибори у жовтні 2021 року. Він перебував у розшуку через відкриті кримінальні справи.

Незабаром політика затримали. Грузинська влада стверджувала, що Саакашвілі не отримає помилування.

Як протест чиновник оголосив голодування. У політика погіршився стан здоров'я. Лікарі наполягали на реабілітації.

Також Сааакашвілі скаржився на побиття в тюремній лікарні. Зауважимо, що Саакашвілі має українське громадянство. У лютому 2022 наша держава офіційно визнала політика потерпілим чере побиття у в'язниці.

У квітні Саакашвілі заявив, що практично виграв справу в ЄСПЛ.

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