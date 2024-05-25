Удар Росії по друкарні в Харкові: у Vivat назвали імена вбитих працівників

Росія вдарила 23 травня по друкарні в Харкові у момент, коли там перебували працівники. На жаль, Кремль забрав життя семи людей.

Генеральна директорка видавництва Vivat, що належить до холдингу "Фактор", опублікувала імена загиблих працівників.

Зауважте Знищена інфраструктура, десятки поранених та жертви: усе про атаку на Харківщину 23 травня

Друкарня назвала імена вбитих Росією працівників

Сьогодні (25 травня – 24 Канал) День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies (найбільшої видавничої групи компаній України – 24 Канал) це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе,

– написала Юлія Орлова.

Гендиректорка назвала імена працівників друкарні, які загинули від рук окупантів на роботі:

Тетяна Храпіна – друкар-теснильник;

Роман Строгий – машиніст приклеювальної машини;

Світлана Риженко – брошуровальник;

Ольга Курасова – машиніст швацьких машин і автоматів;

Олена Нінадовська – машиніст швацьких машин і автоматів;

Ганна Минаєва – машиніст комплектувальної машини;

Дмитро Шило – брошуровальник.



Росія вбила 7 працівників друкарні / Колаж з фейсбуку Юлії Орлової

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих.

Власник групи компаній "Фактор" Сергій Політучий розповідав Суспільному, що ці люди пропрацювали на типографії 15 – 25 років.

Для мене це особиста трагедія, тому що більшість цих працівників я знаю особисто. Коли приїжджаю сюди, я часто зустрічаю такі напівприховані погляди людей, які дивляться на мене як на когось, хто може сказати чарівні слова про щасливе майбутнє,

– розповів Сергій Політучий.

Також він розповідав "Радіо Свобода", що друкарня не переїхала з декількох причин. Зокрема, цей процес дуже дорогий. Окрім того, навіть у випадку переїзду друкарні до більш безпечних регіонів України вони б зіткнулися з проблемою людей.

"Не всі люди схотіли б переїхати у ці регіони. Але знайти спеціалістів у цих регіонах практично неможливо", – пояснив Політучий.

Зауважте Там згоріло 50 000 книг: Зеленський показав, як виглядає друкарня в Харкові, яку знищили росіяни

Трагічний удар росіян по друкарні у Харкові