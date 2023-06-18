В Одесі вівчарки загризли той-тер'єра на очах у господарки: як виправдовується власник собак
Джерело:Поліція Одеської області
16 червня жителька Одеси прогулювалась зі своїм той-тер'єром по вулиці Абрикосовій. Раптом на її собаку накинулися двоє вівчарок, які перебували на вулиці без супроводу господаря.
На жаль, тваринка померла на місці. Поліцейські вже розшукали власника вівчарок.
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Що загрожує власнику собак
Господар вівчарок пояснив поліції буцімто вони самостійно вибігли з території домоволодіння на вулицю, де він їх пізніше і знайшов.
Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 154 (порушення правил утримання собак) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Згідно із законодавством, чоловіку загрожує штраф лишень 510 гривень.
В Одесі вівчарки загризли той-тер'єра: відео 18+ (не рекомендується до перегляду особливо чутливим людям)
У Дрогобичі алабаї загризли маленького песика: коротко
- 24 травня у Дрогобичі 2 великих алабаї, що гуляли містом без намордників та господарів, накинулися на двох маленьких собак. На жаль, одну з постраждалих собачок не вдалося врятувати.
- На місце негайно виїхали екіпажі реагування патрульної поліції. У пресслужбі поліції згодом повідомили, що алабаї агресивно поводилися та кидалися на людей. Правоохоронці відлякували алабаїв гумовими кулями.
- Поліцейські знайшли власницю алабаїв. Нею виявилася 34-річна місцева мешканка. Як пояснила жінка, під час вигулювання собаки ті від неї втекли. Але судячи з розповідей очевидців, собаки дуже довго бігали вулицями і ніхто їх не шукав.
- У відділку поліції на жінку склали протокол за статтею 154 про порушення правил утримання собак. Власники собак, що постраждали, можуть звернутися до суду.
- Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу у розмірі 3 400 гривень з конфіскацією тварин. Зараз алабаї зачинені у вольєрі.