У Генасамблеї ООН обговорять резолюцію про виведення військ Росії з України, – The Guardian
Джерело:The Guardian
На Генеральній Асамблеї ООН мають стартувати дебати щодо резолюції, яка закликає Росію вивести війська з України та припинити війну. Також Кремль закликають не атакувати критичну інфраструктуру та мирних людей.
Обговорення має початись у Нью-Йорку. Резолюцію внесли від України та ще щонайменше 70 країн.
Читайте також Дуже потужний аргумент, – політолог про резолюцію ООН щодо миру для України
Що відомо про резолюцію Генасамблеї ООН
Резолюція підтверджує "прихильність ООН до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів" і закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України" і "припинити воєнні дії",
– мовиться в повідомленні.
Варто зауважити, що документ також містить заклик:
- негайно припинити атаки на об'єкти критичної інфраструктури України та будь-які навмисні удари на цивільні об'єкти, включно з житловими будинками, школами та лікарнями;
- притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, щоб "забезпечити справедливість для всіх жертв та запобігти майбутнім злочинам".
Резолюція Генасамблеї ООН є альтернативою пропозиціям щодо припинення вогню. Адже це зафіксувало б окупацію Росією тимчасово захоплених нею територій України.
Попередньо відомо, що офіційні особи України, США та ЄС очікують, що документ підтримає понад 130 зі 193 держав-членів ООН.
Попередні резолюції ООН
- Ще у березні 2022 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України". Вона передбачала вимогу до Росії негайно припинити бойові дії в Україні, напади на громадянське населення й об'єкти цивільної інфраструктури, забезпечити безпечні проходи для мирних громадян, а також гуманітарний доступ до тих, хто потребує допомоги.
- Вже у жовтні 2022 року Генасамблея ООН засудила анексію чотирьох українських областей.
- Також у листопаді Генасамблея ООН засудила Росію за її ж резолюцію про боротьбу з неонацизмом. Тоді постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що з 2005 щороку Кремль ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Проте нарешті догрались.
- Варто зауважити, що у грудні 2022 року українське МЗС заявило, що Україна ініціює процес виключення Росії з ООН. Ба більше, українське відомство розповіло, на якій стадії наразі процес. Детальніше – читайте за посиланням.