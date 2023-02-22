У Генасамблеї ООН обговорять резолюцію про виведення військ Росії з України, – The Guardian

На Генеральній Асамблеї ООН мають стартувати дебати щодо резолюції, яка закликає Росію вивести війська з України та припинити війну. Також Кремль закликають не атакувати критичну інфраструктуру та мирних людей.

Обговорення має початись у Нью-Йорку. Резолюцію внесли від України та ще щонайменше 70 країн.

Читайте також Дуже потужний аргумент, – політолог про резолюцію ООН щодо миру для України

Що відомо про резолюцію Генасамблеї ООН

Резолюція підтверджує "прихильність ООН до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів" і закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України" і "припинити воєнні дії",

– мовиться в повідомленні.

Варто зауважити, що документ також містить заклик:

негайно припинити атаки на об'єкти критичної інфраструктури України та будь-які навмисні удари на цивільні об'єкти, включно з житловими будинками, школами та лікарнями;

притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах, щоб "забезпечити справедливість для всіх жертв та запобігти майбутнім злочинам".

Резолюція Генасамблеї ООН є альтернативою пропозиціям щодо припинення вогню. Адже це зафіксувало б окупацію Росією тимчасово захоплених нею територій України.

Попередньо відомо, що офіційні особи України, США та ЄС очікують, що документ підтримає понад 130 зі 193 держав-членів ООН.

Попередні резолюції ООН