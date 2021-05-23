Виверження вулкана в ДР Конго: кількість жертв значно зросла

На жаль, 9 людей загинули під час евакуації через ДТП – перекинулась вантажівка. Ще 4 померли, коли намагались втекти з в'язниці. Причини загибелі інших двох наразі невідомі. Про це повідомив майор Гуллауме Джике Кайко.

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Місцева влада наказала Збройним силам ДР Конго та правоохоронцям забезпечити безпеку міста Гома і маршрутів евакуації. Все для того, щоб уникнути крадіжок та варварства.

Зранку 23 травня ЗМІ писали щонайменше про 10 жертв. Однак влада цю інформацію не підтверджувала.