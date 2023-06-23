Вночі світилася лава: в Росії почалося виверження потужного вулкана

У Росії 23 червня почав вивергатися вулкан Ключевська Сопка, що розташований на Камчатці. Це один з найбільших вулканів в Євразії.

На Ключевській Сопці вже з'явилася лава, проте викидів попелу вчені поки що не зафіксували. Про початок виверження почали писати російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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В Росії вивергається величезний вулкан

За виверженням вулкана на Камчатці спостерігали російські дослідники з Інституту вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН.

На вулкані Ключевській сьогодні вночі (23 червня – 24 Канал) почалося виверження стромболіанського типу. На супутникових знімках відзначається яскрава термальна аномалія, зафіксовано спазматичне тремтіння. Викидів попелу поки що не спостерігається,

– розповіли в Інституті.

Викиди лави, що почалися вночі, зафіксували камери спостереження в селі Ключі. Лава вже розповсюджується західною частиною вершинного кратера, проте попелу поки не видно. Через це в регіоні оголосили "жовтий" підвищений код небезпеки для авіації.

Ключевська Сопка – це стратовулкан, що висотою сягає 4,7 тисячі метрів над рівнем моря. На його вершині лежать вічні сніги та льодовики, та попри це вулкан залишається одним з найбільш активних у Євразії. Під час попереднього виверження після землетрусу, що стався у листопаді 2022 року, вулкан почав викидати вулканічні бомби.

Дивіться, де на карті розташована Ключевська Сопка:

У вересні 2022 року під час сходження на гору на Ключевській Сопці загинули 9 російських туристів.

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