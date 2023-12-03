Перебували на горі під час виверження вулкана Мерапі: в Індонезії зникли 42 туристи
В Індонезії прокинувся вулкан Мерапі. Це сталося у той момент, коли на горі перебували люди.
У неділю, 3 грудня, на індонезійському острові Суматра почалося виверження вулкана Мерапі. Соцмережами ширяться фото та відео з місця подій.
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Що відомо про виверження
Виверження почалося о 14:54 за місцевим часом. Воно тривало 4 хвилини та 41 секунду. Висота Мерапі становить 2891 метр.
Очевидці показали виверження Мерапі: дивіться відео
Вулкан викинув стовп диму на висоту 3 кілометрів. В результаті попелом накрило машини та дороги у прилеглих районах.
На острові Суматра видно потужний стовп диму: дивіться відео
Під час виверження вулкана на горі перебували люди. Після цього зник зв'язок з 42 туристами. Поки що їх вважають зниклими безвісти. На цей час офіційна інформація щодо загиблих чи постраждалих не надходила.
Такий вигляд має небо на острові після виверження: дивіться відео
Місцева влада оголосила 3-й рівень небезпеки з 4-х. Людям заборонили наближатися до Мерапі у радіусі 3 кілометрів. Також жителів закликали носити маски та залишатися вдома.
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Наслідки виверження вулкана Мерапі / Фото з соцмереж
Виверження в інших країнах
- Нещодавно в Ісландії евакуювали близько 4 000 людей з міста Ґріндавік. На південному заході півострова Рейк'янес сталася велика кількість землетрусів. Населений пункт може зруйнувати найближчим часом неминуче виверження вулкана.
- Нагадаємо, на Сицилії сталося виверження вулкана Етна. На щастя, це ніяк не вплинуло на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.
- Як повідомлялося раніше, у Мексиці влада оголосила жовтий рівень небезпеки через виверження вулкана Попокатепетль. В результаті попіл піднявся на висоту у понад 6 кілометрів. Також під час виверження виділявся вулканічний газ.