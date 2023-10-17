Від звільнення Херсона не бачили батьків, бо росіяни підірвали мости: Україна повернула 3 дітей

З тимчасово окупованої Херсонщини вдалось вивезти трьох дітей: 10-річного Олександра, 8-річну Дарину та 6-річного Якова. Як російська агресія розлучила неповнолітніх з батьками, розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій.

Було опубліковане відповідне у повідомлення у вівторок, 17 жовтня. Ця історія засвідчує, що можливо все.

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Повернення дітей до батьків

Власне, батьки неповнолітніх вирішили відправити своїх дітей у село до бабусі у перші дні після того, як російська армія зайшла в Херсон. Вони вважали, що там малим буде безпечніше перебувати.

Невдовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що, відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антонівський міст, внаслідок чого вивезти дітей стало просто-таки неможливо. Однак врешті-решт це таки вдалось здійснити.

Зверніть увагу! У відомстві з реінтеграції окупованих територій також згадали про аналогічну історію та воз'єднання сім'ї, що відбулось минулого тижня.

"Після 19 місяців розлуки з окупованої Херсонської області до батьків повернулися 9-річна Надійка та її 14-річний брат Михайло", – написали у міністерстві.



Повернення Надійки та Михайла до батьків / Фото Мінреінтеграції

Наголосимо, що щодня від російської агресії страждають українські діти. Скажімо, внаслідок нещодавнього обстрілу Донецької області загинув 11-річний хлопець, а його молодший 6-річний братик разом з матір'ю потрапив до лікарні.

Окрім того, 9-річна дівчинка Каміла втратила батька, що пішов захищати Україна від росіян. Свій біль вона вилила в малюнок з підписом "Моя мрія". На ньому – її мама, вона та батько з ангельськими крилами.