Кажуть, у Генічеськ, – а насправді в Сибір: з Херсонщини примусово вивозять українців

Окупанти активно вивозять цивільне населення з окупованої території Херсонщини, що поблизу Запорізької області. Росіяни примушують місцевих залишати власні домівки.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. За їхніми даними, окупанти стверджують, що везуть нібито в Генічеськ. Натомість згодом виявляється, що населення вивозять до Сибіру.

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Водночас заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський 24 Каналу заявив, що росіяни не так сильно тиснуть на місцевих мешканців Херсонщини щодо "евакуації", як це робили перед деокупацією на правому березі Дніпра.

Але все-таки вони цю роботу проводять. Дуже небезпечно погоджуватися на всі ці виїзди, на їхню так звану "евакуацію". Бо всі повинні розуміти, що це просто депортація прихована,

– заявив Соболевський.

Росіяни хочуть загнати українців в депресивні регіони країни-агресорки. Переважно їх цікавить молодь. Усе, щоби розв'язати демографічні проблеми.

Виживайте самі

"Їх не цікавить життя цих людей. Щобільше, ті люди, які раніше погоджувалися на це, зараз вони зіштовхнулися з тим, що ставлення до них там дуже негативне насправді", – розповів заступник голови Херсонської облради.

Українцям кажуть, що вони буцімто повинні бути вдячними за те, що їм дали за "спрощеною системою" російський паспорт. Закликають їх шукати собі роботу, житло та виживати самостійно на території Росії. Ба більше, навіть створюють певні обмеження, аби люди не змогли повернутися до України.

Яка ситуація на Херсонщині: дивіться відео

Проблем не буде

"А частину людей вони просто залякують, що "ви не можете повернутися до України, адже там вас чекає тюрма, що ви для України зрадники, тому залишайтеся вже в Росії назавжди". Це все не відповідає дійсності", – наголосив Юрій Соболевський.

За його словами, якщо людина була вимушена так собі рятувати своє життя, то в неї не буде жодних проблем під час повернення додому в Україну.

"Пройде стабілізаційні заходи. Якщо не буде підтвердження того, що ця людина співпрацювала з окупантами, не буде до неї жодних претензій", – сказав заступник голови Херсонської облради.

Водночас росіяни спрямували більше зусиль на примусову паспортизацію, тому тиск на людей дуже сильний.

Підготовка до "евакуації"

Готуються окупанти й до "евакуації" колаборантів. Більшість так званих "посадовців" окупаційної влади далі Генічеська намагаються не виїжджати.

"Час від часу роблять виїзні якісь зустрічі, їздять по області. Але переважна більшість тих, хто має якісь повноваження, перебувають у Генічеському районі й місті Генічеськ", – розказав Юрій Соболевський.

А у більшості із них родини вже покинули Херсонщину.

Тобто вони цей процес для самих себе вже запустили. Вони перевозять родини, перевозять майно, але самі постійно звертаються, що "все добре, Росія назавжди" та інші мантри, які вони там дуже полюбляли розповідати,

– додав заступник голови Херсонської облради.

Яка ситуація на Херсонщині