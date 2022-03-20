Понад 2 500 тіл вже поїхали у Росію: до Гомеля колонами звозять поранених і вбитих окупантів

Українські військові продовжують тисячами знищувати російських окупантів. Однак деяким ворогам все ж таки вдається вижити.

З важкими пораненяними окупантів колонами вивозять до Білорусі. У мережі місцеві оприлюднили відеозапис, як буси з "трьохсотими" їдуть дорогами Гомеля.

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Водночас повідомляють про те, що з білоруського міста до Росії вже вивезли понад 2 500 трупів.

Втрати Росії у війні проти України

Росія вранці 24 лютого розпочала повномасштабну війну проти України. З першої доби ЗСУ та територіальна оборона нещадно знищують ворожі війська та техніку.

Генштаб опубілкував загальні бойові втрати противника станом 19 березня: