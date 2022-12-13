У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво

Справи у Росії на полі бої не найкращі, однак схоже, що окупанти не планують поки відступати. Прессекретар Путіна відреагував на пропозицію президента України вивести війська на Різдво.

Володимир Зеленський під час саміту G7 запропонував керівництву держави-терористки закінчити війну та вивести війська з України на Різдво. Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков у відповідь сказав, що "друга армія світу" продовжуватиме воювати, а Україні потрібно звикнути до "нових реалій". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Які реалії "повинна прийняти" Україна

За словами прессекретаря Владіміра Путіна, про вивід військ під час зимових свят не може і йтися, а наша держава повинна змиритися з тим, що російська армія буде на територіях України. Окрім того, у хворій уяві кремлівського рупора Київ повинен прийняти те, що у Росії з'явились нові території.

Про це (вивід військ – 24 Канал) не може йтися. Це нові реалії, які сталися через ту політику, яку проводило протягом останніх п'ятнадцяти, а то й двадцяти років керівництво України,

– заявив Пєсков.

Також вірний пес Путіна намагався всіх запевнити, що Україна повинна враховувати те, що його терористична держава приєднала нові регіони та без цього "просування вперед" не має сенсу.

З цього можна лише посміятися, бо сприймати серйозно те, що говорить Пєсков, просто-таки неможливо. До речі, кремлівський спікер чомусь забув згадати про розбіжності, які існують у так званій російській конституції. Зокрема, щодо статусу Херсона та інших звільнених міст.

У Кремлі змінюють риторику та підтверджують наявність психічних захворювань

Нещодавно Дмітрій Пєсков заявляв, що окупація українських територій – це насправді їхнє звільнення. Такі слова засвідчують лише те, що головному рупору Кремля та й, у принципі, усім російським чиновникам потрібне направлення до психіатра, якщо вони серйозно вірять у ту ахінею, яку озвучують.

За усіма міжнародними законами Херсонщина, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ та Крим – це Україна. А прихід у ці регіони іншої армії є нічим іншим як незаконним загарбанням земель.