У Зеленського пояснили, чому на Саміті миру не говоритимуть про вивід військ з України

На перший Глобальний саміт миру Україна винесла три із 10 пунктів з Формули миру. Зокрема, у Швейцарії планують обговорити ядерну й продовольчу безпеку, обмін усіх на всіх та повернення дітей.

Водночас питання щодо виведення російських військ з України, яке турбує більшість українців, не підійматимуть. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, чому цей пункт залишився осторонь.

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Єдиний спосіб світ до ладу

На саміті треба отримати дискусію про те, що мир може бути справедливим тільки, коли концепція територіальної недоторканності дотримується всіма. Країни розуміють, що війна, яку веде Росія на території України, генерує величезну купу ризиків на інших територіях. Наприклад, ядерна безпека, вільне судноплавство, тобто продовольчі програми, які не можуть бути реалізованими, як тільки починається великий конфлікт.

Нейтральні країни удають, що це війна десь там на сході Європи, а їх це нібито ніяк не стосується. Якраз питання гуманітарного чи економічного характеру, є консенсусними, адже чим більший масштаб бойових дій, тим більше впливів на різні інші території, регіони й галузі.

Коли люди будуть розуміти, що війна має відголос на інші території, тоді у них з'явиться питання, чому ця війна виникла і як вона має справедливо закінчитися,

– мовив Подоляк.

За його словами, це складніша дискусія для країн, які не розуміли природу війни, нинішнього російського політичного режиму тощо. Тобто Україна має відкрити дискусію, дати консенсусні питання, які об'єднають країни, а дискусійні питання вже будуть обговорюватись на саміті.

Понад 100 країн готові обговорювати консенсусні питання, проговорити, що таке справедливий мир й що таке війна у Східній Європі. Про це вони говорять у своїх медіа, серед своїх політичних еліт. Тобто тема є глобальною і тою, що домінує. Це те, чого боялась Росія,

– зазначив радник голови ОПУ.

Втім, трішки наївно та інфантильно очікувати, що цей саміт у Швейцарії відразу призведе до закінчення війни.

Я вважаю, що єдиний спосіб привести світ до ладу, це тільки військова поразка Росії, але є ж додаткові інструменти,

– додав Подоляк.

Наприклад, інформаційний, дипломатичний, ізоляційний, економічний, фінансовий тиск на Росію. Тоді з'ясується, що країна-агресор не є впливовою країною, не має можливості обходити санкції, не має можливості заробляти на глобальних ринках, вимушена продавати все за безцінь. Й це зовсім інший рівень усвідомлення війни вже в Росії.

Саміт миру у Швейцарії: хто братиме участь