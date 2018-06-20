Vivo NEX з дивовижно великим екраном можна придбати за дуже хорошу ціну

Нещодавно компанія Vivo презентувала новий смартфон Vivo NEX, особливу увагу у пристрої привертає екран, який займає 91,24% від усієї передньої кришки.

Як пише видання prostotech.com, Vivo NEX надійде у продаж в Індії вже у липні.

За даними джерел, Vivo планує запустити продаж флагмана на третьому тижні липня. Смартфон має з’явитись на ринку із дуже привабливою ціною – близько 587 доларів або 15 200 гривень.

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Vivo NEX працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 845. Модель оснастили 8 ГБ оперативної, 128/256 ГБ вбудованої пам'яті. Також доступна модифікація на процесорі Snapdragon 710 та з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон працює з батареєю, місткістю 4000 мАг.

Смартфон Vivo NEX надійде у продаж в липні

Смартфон оснастили подвійною камерою з роздільною здатністю 12 Мп (Sony IMX 363, f / 1.8) і 5 Мп (f / 2.4). Пристрій підтримує функцію штучного інтелекту, який автоматично визначає об'єкт зйомки і підбирає оптимальні настройки.

Окрім того, смартфон має Hi-Fi ЦАП, що забезпечує високу якість звучання і ефект 7,1-канального 3D-аудіо.

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