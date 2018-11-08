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      Виявили фактор, що значно збільшує ризик розвитку старечого недоумства

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      Що збільшує розвиток старечого недоумства
      Що збільшує розвиток старечого недоумства / webmd.com

      Вчені з Медичного коледжу Університету штату Флорида (США) виявили, що розвиток старечого недоумства (деменції) значно збільшується у самотніх людей.

      Результати дослідження опубліковані у Journals of Gerontology.

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      Вчені вивчили дані понад 12 тисяч людей віком від 50 років. Учасники пройшли серію тестів і телефонних інтерв’ю для аналізу когнітивних здібностей. Добровольці також розповіли, чому вважають себе самотніми та соціально ізольованими.

       
      Деменція – що це?

      Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

      Експеримент показав, що самотні люди схильні до виникнення недоумства в середньому на 40% більше, ніж не самотні люди. У більше тисячі осіб під час дослідження виникла деменція.

      Самотні люди схильні до виникнення недоумства
      Самотні люди схильні до виникнення недоумства

      За словами фахівців, у людей, які впродовж довгого часу вважають себе самотніми, деменція часто розвивається в результаті цукрового діабету, гіпертонії і депресії. У більшості випадків такі люди є курцями.

      Дослідники зазначають, що ризик розвитку недоумства у самотніх людей не зменшиться навіть тоді, коли позбутися депресії, вилікувати цукровий діабет, гіпертонію та кинути курити.

       
      Старече недоумство – симптоми
      • ускладнена орієнтація в просторі та в часі;
      • часткова або короткочасна втрата пам'яті;
      • труднощі в розумових процесах;
      • ускладнення у спілкуванні з близькими людьми й знайомими;
      • зміна поведінки;
      • втрата інтересу до речей, які раніше мали значення.

      Висновок вчених: самотність збільшує ризик розвитку старечого недоумства на 40%.

      Cамотність збільшує ризик розвитку старечого недоумства на 40%
      Самотність збільшує ризик розвитку старечого недоумства на 40%

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      Теги: Здоров'я Лікування Психологія
      Джерело: 24 Канал
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