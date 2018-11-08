Виявили фактор, що значно збільшує ризик розвитку старечого недоумства

Вчені з Медичного коледжу Університету штату Флорида (США) виявили, що розвиток старечого недоумства (деменції) значно збільшується у самотніх людей.

Результати дослідження опубліковані у Journals of Gerontology.

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Вчені вивчили дані понад 12 тисяч людей віком від 50 років. Учасники пройшли серію тестів і телефонних інтерв’ю для аналізу когнітивних здібностей. Добровольці також розповіли, чому вважають себе самотніми та соціально ізольованими.

Деменція – що це? Це синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку. Частота деменції зростає з віком. В Україні на деменцію страждають 63 тисячі людей, щороку занедужують понад 4,5 тисячі осіб.

Експеримент показав, що самотні люди схильні до виникнення недоумства в середньому на 40% більше, ніж не самотні люди. У більше тисячі осіб під час дослідження виникла деменція.



Самотні люди схильні до виникнення недоумства

За словами фахівців, у людей, які впродовж довгого часу вважають себе самотніми, деменція часто розвивається в результаті цукрового діабету, гіпертонії і депресії. У більшості випадків такі люди є курцями.

Дослідники зазначають, що ризик розвитку недоумства у самотніх людей не зменшиться навіть тоді, коли позбутися депресії, вилікувати цукровий діабет, гіпертонію та кинути курити.

Старече недоумство – симптоми • ускладнена орієнтація в просторі та в часі;

• часткова або короткочасна втрата пам'яті;

• труднощі в розумових процесах;

• ускладнення у спілкуванні з близькими людьми й знайомими;

• зміна поведінки;

• втрата інтересу до речей, які раніше мали значення.

Висновок вчених: самотність збільшує ризик розвитку старечого недоумства на 40%.



Самотність збільшує ризик розвитку старечого недоумства на 40%

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