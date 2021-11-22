Виїхав на зустрічну: на Житомирщині в моторошній ДТП загинуло подружжя

Трагедія трапилась 20 листопада приблизно о 17:10. У ДТП на автодорозі Житомир – Виступовичі – Могилів-Подільський потрапило подружжя і громадянин Молдови.

Аварія відбулась поблизу села Комарівка Хорошівської територіальної громади. На жаль, врятувати чоловіка та його дружину не вдалося.

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Як сталася моторошна ДТП

53-річний житель Коростеня керував автомобілем Chevrolet Aveo, разом з ним в салоні перебувала 47-річна дружина.

Чоловік рухався зі сторони Житомира. Коли він виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з вантажівкою Mercedes, якою керував 39-річний громадянин Молдови.

Подружня пара загинула на місці події. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

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