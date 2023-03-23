Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

Понад рік українці живуть в умовах воєнного часу. Внаслідок російського вторгнення чимало українців залишили свої домівки та змушені були шукати прихистку в інших країнах. Наразі закони передбачають таку можливість для дітей, жінок та літніх людей, натомість чоловіки призовного віку (18 – 60 років) мають залишатись в межах України. Втім, є виключення.

24 Канал традиційно разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком підготували відповіді на найпоширеніші питання щодо виїзду чоловіків за кордон на час війни з Росією.

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Обмеження права виїзду конституційне?

Порядок і правила перетину державного кордону під час війни, а також категорії громадян, які можуть це робити, визначає постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57 . До неї постійно вносяться зміни та доповнення.

Обмеження на виїзд за межі України для чоловіків слід розглядати з двох точок зору: законності та легітимності. Пан Юрчак бачить у цій ситуації доволі унікальну колізію, адже законотворці просто не могли передбачити, що почнеться нова вітчизняна війна, що ставить питання виживання українців як нації, а України – як самостійної держави.

З точки зору законності, слід зазначити, що той спосіб, яким відповідне обмеження діє станом на сьогодні, є незаконним. Про це, зокрема, повідомляло і НАЗК, яке восени підготувало звіт за результатами дослідження "Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану",

– Владислав Юрчак нагадує про резонансне рішення НАЗК щодо обмежень виїзду чоловіків.

В чому ж полягає колізія?

Відповідно до ст.ст. 33, 64 Конституції України право громадянина вільно залишати територію України може бути обмежене лише законом України, а в умовах воєнного стану згідно зі ст.ст. 1, 2, 6, 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" – указом Президента України про введення воєнного стану, затвердженим Верховною Радою України.

Однак попри усталене переконання у тому, що джерелом діючого обмеження є Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", цей Указ не встановлює (не констатує) обмежень конституційних прав та свобод людини і громадянина, а лише допускає таку можливість на майбутнє, відтворюючи дослівно відповідні положення Конституції України.

При цьому, обмеження які діють сьогодні, були встановлені спершу на рівні листів адміністрації Держприкордонслужби, а згодом – на рівні постанови КМУ, що свідчить про їхню неконституційність, як таку.

З точки зору легітимної мети тобмеження, слід зазначити, що воно виправдане необхідністю формування мобілізаційного резерву для забезпечення відсічі загрози з боку Росії. Отже, саме обмеження виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану є законним механізмом, однак його реалізація передбачає необхідність прийняття відповідних нормативно-правових актів, які так і не прийняті до сьогодні,

– розтлумачує Юрчак.

Чи залишать обмеження виїзду чоловікам закордон після завершення війни

Станом на сьогодні всі обмеження на перетин державного кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років встановлені виключно на рівні постанови Кабміну від 27 січня 1995 року № 57.

Всі ці обмеження містять прив'язку до введення на території України надзвичайного або воєнного стану, тобто діють тільки у разі застосування таких правових режимів.

Наразі складно передбачити, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану. Однак, відповідні обмеження будуть чинними у разі припинення дії воєнного стану, за умови, що буде введено режим надзвичайного стану. Втім, якщо жоден із вказаних режимів не буде діяти, то за чинним законодавством відповідні обмеження не будуть застосовуватися,

– переконаний юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Хто з чоловіків має право виїзджати за кордон в умовах воєнного стану

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (​​обмежено придатні у військовий час – не можуть перетинати кордон);

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Хто ухвалює рішення про дозвіл на перетин кордону

У чоловіка, який планує виїхати за кордон під час війни, мають бути для цього важливі підстави, а також – належним чином оформлені документи. До нього не повинно бути питань ані в чиновників, ані в територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), до яких він приписаний.

Хто ще має право виїжджати закордон

Остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин і фактів. До речі, про це дуже добре знає колишній генеральний прокурор Рябошапка, якого декілька разів просто розвернули на кордоні на початку вторгнення росіян.

Також закони і урядові постанови визначають перелік категорій чоловіків, що мають право на виїзд за межі України на час війни. Розглянемо окремі з них.

Виїзд чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні

Виїзд чоловіків з лав сил оборони та сил безпеки, постраждалих у внаслідок воєнної агресії Росії проти України, на лікування за кордон здійснюється за наявності:

паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їхньої відсутності – документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);

документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону); висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;

листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд осіб з інвалідністю або тих, хто їх супроводжує

В Україні дозволено виїзд наступним категоріям чоловіків:

особи з інвалідністю;

особи, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю і супроводжують її;

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

діди, повнолітні брати або вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду, – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення; опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, – у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, можуть супроводжувати працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду. Виїзд за межі України супроводжуючих осіб самостійно здійснюється за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує (чоловіки зобов’язані повернутися не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували).

Виїзд на лікування

Законодавством передбачено механізм надання дозволу на виїзд за кордон для лікування:

для військовослужбовців – за наявності висновку про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон та листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

за наявності висновку про необхідність направлення особи із складових сил оборони або сил безпеки, постраждалої у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон та листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. громадян – за наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в'їзд в Україну, та на підставі листа міністра охорони здоров'я України про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Для отримання можливості виїхати для лікування громадянам, які не залучені до сил оборони України, такі особи повинні відповідати критеріям, які затверджені наказом МОЗ від 05.04.2022 № 574.

Відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується формою первинної облікової документації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", заповненою лікарем закладу охорони здоров'я, який здійснює координацію направлення для лікування за кордон.

При цьому, виїзд таких осіб дозволяється в супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення (членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти такої особи, у тому числі усиновлені).

Як бути із трансгендерами

Складна ситуація з трансгендерами. Українське законодавство не дуже встигає за новими тенденціями, а тому оперує лише 2 гендерами та визнає у правовому полі лише чоловіків і жінок.

Нині існуюча заборона на перетин державного кордону, незважаючи на її конституційність, стосується виключно чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Станом на сьогодні право на перетин державного кордону мають виключні ті трансгендери, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча".

Для цього, зацікавлені особи повинні отримати медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності, звернутися до органів реєстрації цивільного стану, отримати нове уточнене свідоцтво про народження та отримати закордонний паспорт.

Відповідна процедура в реальному житті є доволі складною та бюрократизованою, однак цілком реальною за умови встановлення особі психічного і поведінкового розладу "транссексуалізм" (українські закони та медична наука визначає це саме так – 24 Канал) чи наявності соціально-психологічних показань для зміни статі особи,

– пояснює пан Юрчак.

Виїзд за сімейним станом

Батько, опікун або усиновлювач має право на виїзд за межі України за наступних умов:

якщо має 3 і більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, що самостійно виховує дитину до 18 років;

якщо є опікуном/усиновлювачем неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи.

Документами, що підтверджує самостійне виховання дитини, можуть бути:

свідоцтва про народження дітей (3 і більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі

Для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна перетинати кордон без дітей, за наявності зазначених документів або їх нотаріально завірених копій.Якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своєю дитиною (дітьми), необхідно надати докази утримання такої дитини (дітей). Підтверджуючими документами можуть бути: рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

Виїзд не дозволено, щодо такої особи діють тимчасові обмеження у праві виїзду з території України.

Виїзд водіїв і волонтерів

Рішення про виїзд за межі України водіїв та волонтерів ухвалюється Мінінфраструктури або військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їхнього перевезення.

Обгрунтування робиться у листах. Їх мають право писати:

військові, правоохоронних органів;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники й адресати гуманітарної допомоги.

Волонтери та водії, які отримали дозволи та необхідні документи, можуть виїжджати за кордон терміном на 30 календарних днів з дня першого перетину кордону. У разі перевищення строків перебування за кордоном або зміни мети виїзду за кордон дозвіл про виїзд за межі України скасовується (протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів порушень).

Виїзд чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС

Водії повинні мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України.

Візи іноземних країн, які видаються чоловікам – громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов'язаним.

Подвійне громадянство

Україна не визнає подвійне громадянство, а тому особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах із Україною вважається громадянином України. Щодо неї діють усі правові норми та закони України. Громадянство припиняється в день видання відповідного указу президента України.

Використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставам мають фізичні особи після видання Указу президента України про втрату такими особами громадянства України.

Виїзд студентів

На початку російського вторгнення у 2022 році українські студенти, аспіранти, асистенти і докторанти мали право на виїзд за кордон. Проте, з літа 2022 року були його позбавлені (уряд побачив у цьому шпарину для виїзду чоловіків з України).

Зараз студенти, аспіранти, асистенти і докторанти отримують відстрочку від мобілізації під час воєнного стану, проте, мають залишатися в Україні.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані 2 законопроєкти № 9075 та № 9074, які вносять поправки до Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" та передбачають виключення для студентів іноземних вишів.

Що не так із виїздом артистів

Дозвіл на виїзд артистам дає Міністерство культури та інформполітики. Як це працює, бачимо на прикладі переможців Євробачення-2022 – гурту Kalush Orchestra. Фактично це є дозвіл на відрядження, тобто концертну діяльність в іноземній державі, яким користувалися українські чоловіки-артисти різних жанрів.

Деякий час все було ніби добре, проте, взимку-2022/2023 почалися скандали – деякі українські артисти не повернулися вчасно, дехто виїздив офіційно з однією метою, а насправді знімав відеокліпи для російських посібників агресії. Хтось, як стендап-комік Андрій Щегель, банально втік і ще й почав насміхатися над захисниками України та рекламувати свою втечу та ницість.

Серія скандалів дала підстави говорити не лише про безвідповідальність деяких артистів, але й про те, що під егідою Міністерства культури виникла шпарина (можливо, навіть з корупційною складовою) для втечі за кордон.

На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливість робочого відрядження за кордон, треба обов'язково повертатися. Ми мали прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні — шестеро людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися до України. Більше того, нахабно починають коментувати та викладати у соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати, - секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону таврує артистів-втікачів.

Після цього, жорстку порцію критики дістав міністр Олександр Ткаченко і все його відомство. Чиновники заходились закручувати гайки та в якийсь момент взагалі заборонили виїзд мало не всім артистам.

Наразі МКІП підготовлено та подано на затвердження Уряду більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків,

– Мінкульт у пожежному порядку "гасить" скандал зі Щегелем коштом УСІХ артистів.

В результаті такої ініціативи Мінкульту були зірвані гастролі та графіки в багатьох митців, які дійсно займаються промо України та збором пожертв для ЗСУ. Діяльність артистів дуже важлива, оскільки дозволяє привернути увагу світу до ситуації в країні, а благодійні заходи дозволяють фінансово підтримати як ЗСУ, так і осіб, що постраждали від війни.

Артисти беззаперечно повинні мати право на виїзд, однак такі поїздки повинні чітко контролюватися. На даний момент якраз над цим і працює уряд, втім такі зміни повинні стосуватися не тільки діячів культури, мистецтва чи журналістів, а також повинні стосуватися і спортсменів і волонтерів.

На думку Владислава Юрчака, законодавство потрібно удосконалювати, зокрема:

Встановити чіткі критерії для пропуску таких осіб за кордон, які повинні підтверджуватися документально;

Зобов’язати відповідних осіб вести звітність від таких поїздок за кордон;

Встановити спеціальні норми для відповідальності відповідних осіб за перевищення строків перебування за кордоном, неповернення чи невідповідність поїздки меті, що була зазначена у дозволі.

Тільки через чітке врегулювання цієї сфери можна буде знизити рівень напруги, що склався у суспільсті.

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Наразі "жертвами" скандалу зі Щегелем стали справджні українські артисти. Так, не зуміли вчасно виїхати за кордон представники країни на Євробаченні-2023 гурт TVORCHI.

Ми об'єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності. Але сьогодні подальша робота усіх артистів у цьому напрямку під питанням через "митців"-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну,

– гурт TVORCHI коментує ситуацію з виїздом, 12 березня 2023 року.

14 березня міністр культури Ткаченко оголосив, що рішення є й українським артистам дозволять виступати за кордоном. Але вимоги щодо цих поїздок стануть жорсткішими. Відтепер виїзд не може тривати понад 60 днів, а артист повинен надати підтвердження та звіти.

Що має надати артист, щоб отримати дозвіл на виїзд

підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;

контракти — для чого виїжджають;

звіт про збір коштів (після повернення);

звіт за підсумками промо- або культурної дипломатії (після повернення).

Ситуація зі Щегелем, на жаль, не поодинокий випадок. Це стосується як "діячів культури", так і "волонтерів", які масово після перетину кордону не повертаються у визначені законом строки.

Що загрожує Щегелю та компанії? У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом 7 робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень. Тобто, якщо особа (Щегель і ко) не повернеться в Україну у відведений їй термін, такій особі скасовують дозвіл, що був виданий їй для перетину кордону. Станом на сьогодні відсутні будь-які прямі санкції щодо таких порушників. Зокрема, немає жодної прямої відповідальності, ані адміністративної, ані кримінальної,

– пояснює Владислав Юрчак. Юрист говорить, що на практиці відповідні порушення законодавства намагаються кваліфікувати виходячи із існуючих норм Кримінального кодексу України, зокрема: якщо при перетині кордону особа використала підроблені документи, то їй загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 850 гривень, або ж арешт на строк до 6 місяців, або ж обмеження (не позбавлення) волі до 2 років;

якщо особа самостійно підробила відповідні документи, у такому випадку порушнику загрожує штраф до 17 000 грн, або ж арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років. Окрім цього, відповідні дії можуть бути розцінені як "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період", що карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. На практиці існують проблеми із доведенням умислу особи, оскільки для наявності складу відповідного злочину між незаконним перетином кордону та ухиленням від мобілізації повинен існувати прямий зв'язок. Саме тому, на мою думку, ситуація із Щегелем – яскравий приклад у необхідності введення відповідальності для псевдо артистів, волонтерів і спорстменів. Таку позицію, зрешту підтримує і Мінкульт у своєму коментарі щодо ситуації із Андрієм Щеглем, – діагностує наявність проблеми Юрчак.

Виїзд спортсменів

Спортсмени та тренери мають право на виїзд для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах. Дозволи на виїзд дає профільне міністерство.

Виїзд державних службовців

Тут також не обійшлося без скандалів. Так, на тренувальних зборах українських футбольних клубів були помічені люди з "тусовки", які прямого відношення до команд не мають, проте, чомусь отримали можливість виїхати за межі України.

На державних службовців поширюється бронь від мобілізації.

Закон визначає доволі широке коло чиновників, яким дозволяється виїзд:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;

працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;

голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

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Чимало з чиновників у 2022 році та на початку 2023-го правом виїзду активно користувалися, а деякі, на жаль, зловживали.

Після легендарного "тайського вояжу" нардепа Миколи Тищенка та не менш скандального іспанського відпочинку заступника генпрокурора Олексія Симоненка владою були внесені зміни, які стосуються суттєвого обмеження виїзду за кордон посадовців і держслужбовців без дискримінації за статтю (як жінок, так і чоловіків).

Тепер ці категорії можуть виїзджати виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження та під посиленим контролем Державної прикордонної служби України.

Виключення:

у виняткових випадках жінки та/або чоловік, який є одиноким батьком і які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України;

для лікування за кордоном – за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. У такому випадку виїзд дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення;

за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. У такому випадку виїзд дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення; на підставі окремого рішення Голови Державної прикордонної служби України, у разі якщо за кордоном помер один із членів сім'ї особи першого або другого ступеня споріднення.

Виїзд тих, хто має бронь

Заброньовані від мобілізації чоловіки, які не є держслужбовцями, маю право на перетин кордону за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання. Це – витяг із рішення (наказу) Міністерства економіки. Такий виїзд, згідно з позицією Державної прикордонної служби України, повинен здійснюватися саме з метою відрядження.

Детально Нові правила бронювання від мобілізації

Законодавство України не покладає на Державну прикордонну службу України обов'язку ведення вичерпного переліку документів, необхідних для перетину державного кордону.

Контроль за тими, хто контролює

Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам стосується, зокрема, волонтерів, водіїв, спортсменів, діячів культури та інших. Щодо волонтерів та водіїв, то такі оформляються Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями.

Щодо спортсменів, виїзд таких здійснюється за рішенням Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

З приводу діячів культури, то до скандалу із Андрієм Щегелем, такий здійснювався за рішенням Мінкульту, втім на разі урядом оголошено про розробку проекту змін, за якими діячі культури для виїзду за кордон повинні будуть підтверджувати наявність військового обліку в організації, контракти, а після повернення – надавати звіт.

Контроль за відповідними рішеннями здійснюється різними правоохоронними органами, які проводять документарні перевірки з приводу бажаючих отримати дозвіл на перетин. Втім, на практиці склалася ситуація, коли неодноразово під виглядом волонтерів і водіїв країну залишали особи, які не мали жодного відношення до цієї сфери,

– констатує наявність проблеми Владислав Юрчак.

Станом на сьогодні відповідні факти неодноразово були виявлені правоохоронними органами, за результатами чого на всій території країни відбувалися затримання, обшуки і т.д..

Найчастіше посадовим особам інкримінують службове підроблення, чи незаконне переправлення осіб через державний кордон України службовою особою з використанням службового становища. Втім, на сьогодні відсутні реальні вироки, яким би встановлювали вину службовців у відповідних злочинах.