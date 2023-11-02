У Держприкордонслужбі пояснили, з якими документами чоловіки найчастіше виїжджають з України

Андрій Демченко наголосив, що співробітники ДПСУ чітко дотримуються правил перетину кордону. У Постанові уряду №57 вказані категорії чоловіків, які за наявності відповідних підтверджуючих документів можуть виїхати з України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що за інших умов легально перетнути кордон через пункти пропуску чоловікам неможливо. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що потрібно чоловікам для виїзду за кордон

Як пояснив Демченко, щоб чоловік міг скористатися тим же "Шляхом", про нього має бути інформація у цій інформаційній системі. Також ця особа має мати відповідне розпорядження. Ще такому громадянину України потрібно підтвердити мету поїздки.

Бо досить часто людина приїжджає і зазначає, що вона їде по системі "Шлях" як водій, але, наприклад, не має водійського посвідчення. Або не знає, на яку фірму працює. Або ще якісь моменти, які б вказували, що вона використовує цей напрямок не за його основним призначенням. Тому таким особам ми відмовляємо в перетині кордону,

– зауважив спікер.

За його словами, чоловіки досить часто намагаються використати підроблені документи. Наприклад, близько 7 000 осіб вдавали з себе непридатних до військової служби, багатодітних батьків тощо. Таких порушників прикордонники затримують та передають поліції, щоб правоохоронці притягнули їх до кримінальної відповідальності.

Речник ДПСУ повідомив, що за 9 місяців 2023 року прикордонники не пропустили понад 8 000 осіб, які значилися водіями в суб'єктів господарювання.

Хто з чоловіків зазвичай легально їздить за кордон

Як пояснив Демченко, протягом минулого тижня близько 42% чоловіків, які виїжджали за межі України, були водіями вантажівок. Тобто представниками суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати міжнародні перевезення вантажів та транспорту. Ще близько 3% перевозили гуманітарку.

За його словами, ще 15% становили особи з інвалідністю та багатодітні чоловіки. Близько 5% – це чоловіки, які супроводжували осіб з інвалідністю. Також були й інші категорії чоловіків, яким дозволено перетинати держкордон на підставі підтверджуючих документів.

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