Мобілізація під час воєнного стану: чи можуть чоловіки виїхати за кордон через робочу візу ЄС

Під час дії воєнного стану, що був введений через повномасштабне російське вторгнення, в Україні з'явилися певні обмеження для населення. Експерт пояснив, які можуть бути винятки для чоловіків щодо закордонних поїздок.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, кому з чоловіків можна виїжджати за кордон у 2023 році. Про це інформує 24 Канал.

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Чи можна власникам робочою візи ЄС виїхати за кордон

Адвокат заявив, що для чоловіків робочої візи однієї з країн Євросоюзу буде недостатньо для виїзду за кордон. Як пояснив експерт, такі документи не підтверджують постійне проживання громадян України в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов'язаним.

Воєнний стан забороняє чоловікам віком від 18 до 60 років виїжджати з України. Однак існують певні винятки.

Юрчак зазначив, що чоловікам для перетину держкордону необхідно мати право на виїзд з України та не підлягати призову до ЗСУ. Для підтвердження цих статусів їм необхідно надати відповідні документи разом із даними, що підтверджують особу.

Більше інформації про виїзд за кордон для чоловічого населення