Намагався втекти у Румунію: прикордонники виловили в Тисі тіло чоловіка

У річці Тиса втопився чоловік. Він намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі. Це вже не перша фатальна спроба втечі чоловіків цією річкою.

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Чоловік загинув через спробу незаконно перетнути кордон

У річці Тиса прикордонники виявили тіло чоловіка, котрий намагався нелегально потрапити до Румунії. Разом з ним знайшли загорнуті у поліетилен закордонний паспорт і посвідчення водія.

Будьте обережні та пам'ятайте, що спроба незаконно перетнути кордон може стати фатальною,

– наголосили у Держприкордонслужбі.

Дивіться фото з місця події / Фото Держприкордонслужби

Прикордонники затримали трьох ухилянтів

Військовослужбовці відділу "Тячів" нещодавно затримали трьох ухилянтів. Прикордонний наряд спіймав їх близько 23:00 на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми.

Окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, взуття, документів та грошей, вони мали при собі накачані автомобільні камери, за допомогою яких планували перепливати незнайому для них водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів:

один – із Тернопільщини,

один – із Вінниччини,

один – з Одещини.

Наскільки небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної Тиси вони не знали.

Варто зауважити, що зараз на Закарпатті в нічний час температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина річки сягає трьох метрів, ширина – 50 метрів,

– розповіли прикордонники.

Впродовж року зафіксували вже 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання річкової ділянки кордону.