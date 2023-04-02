Чи випустять з країни чоловіка, який має батьків з інвалідністю

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація населення. Чоловіків віком від 18 до 60 років не випускають за кордон, однак є деякі категорії осіб, яким все ж можна виїхати з країни.

Зокрема це стосується громадян, які доглядають за батьками з інвалідністю. Детальніше про це пояснила адвокатка Марина Бекало, повідомляє 24 Канал.

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На підставі яких документів в такому випадку можна перетнути кордон

Якщо громадянин України призовного віку має матір чи батька з інвалідністю, то він має право виїхати разом з ними за кордон. Однак тут є певні умови.

Необхідно мати з собою відповідні документи, а саме:

які підтверджують інвалідність батьків, родинні зв'язки та документи, що підтверджують спільне проживання з батьками (прописка з ними). Підійде довідка з ЦНАПу чи штампи у паспорті про прописку (вони мають збігатися);

якщо ж адреси проживання не збігаються, то необхідно надати "Акт встановлення факту здійснення догляду"

чи довідку про отримання компенсації за догляд.

Як отримати необхідний документ

Якщо спільної прописки з батьками немає, то слід підготувати один з двох інших перелічених доказів.

Щоб отримати "Акт встановлення факту здійснення догляду", до прикладу, потрібно звернутися за місцем проживання (громадянина чи його батьків) до місцевої держадміністрації й подати заяву з документами про інвалідність.

Тоді впродовж 5 днів Акт мають видати. Довідку про отримання компенсації за догляд видають зазвичай в органах соціального захисту населення.

Особа, яка доглядає за членами своєї сім'ї на непрофесійній основі, згідно із законодавством, може отримувати компенсацію від держави.

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