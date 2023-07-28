Це може стати інструментом шантажу, – Костенко про заборону закордонних відряджень для нардепів

На тлі скандалу із відпочинком на Мальдівах депутата Юрія Арістова Офіс Президента прагне взяти під контроль виїзд депутатів за кордон у відрядження. Однак юридичного обґрунтування таких заходів покищо немає.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко. На його думку, заборона нардепам на виїзд за кордон у службових справах буде порушенням українського законодавства, а також кроком в бік авторитаризму.

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Чому в Офісі президента хочуть регулювати виїзд народних депутатів

Журналісти підозрюють цілу низку нардепів у тому, що вони використовували свої повноваження задля виїзду за кордон на відпочинок.

Першим у такий скандал втрапив Микола Тищенко, який нібито поїхав в Таїланд для того, щоб вести там дипломатичну роботу. Однак колеги не оцінили його зусиль і виключили його з фракції "Слуга народу".

Також у подібних правопорушеннях активісти підозрюють Михайла Дубінського та Богдана Торохтія, які могли виїздити за кордон в особистих справах.

Але "останньою краплею" в терпінні влади стало викриття депутата Юрія Арістова, який, підробивши собі лікарняний, провів близько тижня у п'ятизірковому готелі на Мальдівах. Цього разу за порушника взялися серйозно, провівши обшуки та відкривши провадження, яке розслідуватиме Печерський суд.

Ця ситуація спонукала Офіс Президента зробити контроль за відрядженням народних депутатів більш жорстким. Однак це рішення може суперечити законодавству України та ідеї незалежності законодавчої гілки влади від виконавчої.

Чому гіпотетичне рішення О фісу П резидента – неправильне

На думку Романа Костенка, можливе рішення про заборону народним депутатам виїжджати за службовими справами буде порушенням Конституції України. Така заборона може посприяти утискам демократії.

"Ініціатива чинної влади щодо заборони виїзду за кордон може стати засобом впливу на нардепів. Це дозволить шантажувати депутатів та вимагати від них лояльності. Це неправильно, адже кожен народний депутат знає, що його вибрав народ і він має працювати в його інтересах", – переконаний Костенко.

Роман Костенко про заборону на службові відрядження за кордон: дивіться відео

Нардеп від "Голосу" наводить власний приклад, коли він виїздив до Сполучених Штатів, щоб там допомогти Україні переконати американських посадовців підтримати танкову коаліцію. Також Костенко виїздив у Японію зі службовим відрядженням.

"Потрібно розділяти моральні якості народного депутата, який вирішив відпочити на Мальдівах, і роботу народних депутатів за кордоном для налагодження зв’язків із міжнародними партнерами України", – переконаний нардеп.

Яка ситуація із забороною робочих поїздок за кордон