"Бути одним голосом": Стефанчук пояснив, які тези повинні надати депутати для виїзду за кордон

Початок нового року приніс нововведення щодо правил роботи під час виїзду за кордон для народних обранців. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів важливість отримання тез від МЗС України для закордонного відрядження.

Питання отримання інструктажу від Міністерства закордонних справ України викликало великий шквал обговорень.

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Чому важливий "єдиний голос"

Стефанчук зазначив, що потрібно розуміти, що в період воєнного стану дуже важливим є "єдиний голос", так званий one voice від держави. За його словами, ті, хто критикують, їдучи у відрядження, все одно отримують ці тези, тому що це – державна політика.

Він зауважив, що народний обранець, звісно, може говорити від себе що завгодно, але стосовно основних питань – зброя, фінанси, допомога України, санкційна підтримка – всі повинні бути одним голосом.

Стефанчук наголосив, що саме для цього такі тези від МЗС і видаються.

І це правильно, тому що ми як держава Україна на міжнародному рівні – єдина збірна команда,

– підкреслив політик.

Такі вимоги не лише в Україні

За словами Стефанчука, це такі вимоги, які існують в багатьох країнах. Він зауважив, наприклад, що жоден із конгресменів не їде до України, не маючи інформації від Держдепу про ситуацію в Україні або про політичні питання. "Тому що це державна політика", – заявив голова Верховної Ради.

Тому ми проводимо це до відповідних стандартів. І дуже сподіваюся, що всі ці маніпуляції зникнуть і ми почнемо здійснювати ефективну діяльність, тому що для мене результативність міжпарламентської діяльності є пріоритетом,

– наголосив політичний діяч.

Не отримав тез – відмовили у відрядженні наступного разу: як це працює

За словами Стефанчука, трактування, що неотримання цих тез може стати причиною відмови парламентаріям у наданні відрядження наступного разу є невірним.

Він зауважив, що в розпорядженні чітко передбачено: народний депутат має отримати ці тези або погодити свої.

Якщо депутат діє врізнобіч із позицією України, то скажіть, будь ласка, чи має право він представляти парламент у міжнародних відносинах? У мене великі сумніви. Причому варто підкреслити й те, що відрядження – це одна з маленьких складових міжпарламентської активності,

– розповів Стефанчук.

Політик наголосив, "хочеш говорити те, що ти хочеш, то бери відпустку – і їдь куди забажаєш".

Він зазначив, що перебуваючи у відрядженні, народний обранець представляє Парламент України. І від імені Парламенту він повинен говорити те, що сьогодні потрібно Україні, українському народу, а не переслідувати власні бізнес інтереси абощо, чим грішили подеколи наші нардепи.

Голова Верховної Ради підкреслив, що в розпорядженні встановлена така гнучка норма, "тому що розуміємо: МЗС не може диктувати парламенту, але основні тези, основний one voice щодо політики держави повинен підтримуватись усіма, хто представляє Україну за кордоном".

Надання тез від МЗС: що відомо