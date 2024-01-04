Не отримав інструктаж в МЗС – не їдеш: нардепів можуть не випустити за кордон
Джерело:Ярослав Железняк
З початком нового року для народних обранців запроваджено нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження. Так, тепер заява нардепа не може розглядатись, якщо ж він перед попереднім відрядженням не отримали необхідні "тези" від Міністерства закордонних справ для офіційних заяв і коментарів.
Про це йдеться в розпорядженні керівництва Верховної Ради, яке почало діяти з 1 січня. Якщо ж депутат не отримав роз'яснень МЗС і не погодив з міністерством нашої держави тези своїх майбутніх заяв, то йому можуть відмовити у поїздці за кордон.
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Про що йдеться в розпорядженні Верховної Ради
Згідно з документом, перед відрядженням парламентарі мають отримати "роз'яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені МЗС тези офіційних заяв, коментарів народного депутата щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань, пов’язаних з темою відрядження за кордон".
Окрім того, що народний обранець повинен погодити свої майбутні заяви з міністерством та пройти інструктаж в МЗС, є ще пункти, чому заяву нардепа на виїзд можуть не розглядати.
У документі зазначено, що заяву нардепа можуть не розглянути за умови, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні, самовільно змінив країну, перебував в інших країнах або не подав звіт після повернення.
Також, в самому документі зазначений перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд, після чого її скерують Стефанчуку.
У заяві:
- голова комітету Ради, до якого входить нардеп,
- голова фракції,
- голова депутатської групи,
- голова відповідної делегації Ради,
- перший заступник або заступник спікера парламенту.
Виїзд чиновників за кордон: останні новини
- Ще на початку 2023 року Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє українським чиновникам виїжджати за кордон в особистих цілях. Уряд ухвалив цю ініціативу на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони.
- Зрештою, не всім депутатам погоджують і відрядження за кордон. Руслан Стефанчук в кінці 2023 року зазначив, що окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки.
- За його словами, деякі народні депутати навіть почали зазначати доволі абстрактні причини, як-от: "покращення міжпарламентських взаємин"; участь у незрозумілих конференціях, симпозіумах, форумах, "міжпартійних посиденьках", які подекуди мало пов'язані з міжпарламентською діяльністю; навіть зазначали участь у спектаклях чи спортивних заходах.
- Саме тому, за словами Стефанчука, керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України та інколи відмовляло у погодженні деяких "псевдовідряджень".
- Проте все ж таки є народні обранці, які, зловживаючи системою "Шлях", тікають за кордон під виглядом "волонтерів". Так, журналісти станом на грудень 2023 року встановили імена 13 депутатів, які виїхали з України й досі не повернулися. Усі депутати виїжджали як "волонтери" й мали "привозити" різну допомогу – від медичних препаратів до продуктів і гуманітарної допомоги.