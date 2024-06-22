Беріть російський паспорт і їдьте, – Верещук звернулась до українців в окупації

Українців, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях, змушують брати російські паспорти. Якщо для того, щоб виїхати звідти, потрібно його мати, тоді необхідно брати російський паспорт та якнайшвидше їхати з ТОТ.

Щоб виїхати з окупованих територій, необхідно мати паспорт, рухатись через територію Росії до коридору Колотилівка – Покровка або через треті країни в Україну. Це 24 Каналу заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"У нас працює коридор Колотилівка – Покровка, але щоб до нього дістатися, треба їхати через територію Росії. Щоб врятувати себе й своїх близьких, своє життя, здоров'я, щоб бути більш-менш у безпеці, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію або на територію третіх країн, і треба взяти паспорт, беріть його і їдьте", – наголосила посадовиця.

Як виїхати з ТОТ

Ірина Верещук зазначила, що українці, які отримали російський паспорт, повертаються до України через коридор Колотилівка – Покровка або через треті країни. На кордоні їх зустрічають прикордонники, які пропускають людей. Тривають певні процедури, які необхідні заради нашої безпеки.

Ворог використовує людей на ТОТ, потім намагається інфільтрувати елементи, які вже потім завербовані ФСБ на підконтрольній території. Це частина нашої правоохоронної системи – СБУ. У нас війна, і ми повинні бути пильними щодо цього. Ніхто не вважає людей злочинцями тільки тому, що вони перебували на ТОТ,

– пояснила вона.

Українці, які вимушено отримали російські паспорти, не вважаються злочинцями, якщо вони не колаборанти. Однак росіяни змушують колаборувати. Саме тому ворогу важливо, щоб люди брати паспорт. Це потрібно для того, щоб потім залучити їх у свої так звані "органи влади". Тобто залучити до співпраці, дискредитувати, щоб люди не мали виходу, не могли повернутись.

"Тому я завжди кажу: "Знайдіть можливість виїхати". Ніколи не повірю, що люди не розуміють пастку, яку для них робить Росія на ТОТ. Є випадки, коли люди не можуть виїхати: хворі батьки, старші. Вони не можуть перетнути коридор Колотилівка – Покровка, бо там треба йти пішки. Хоча є випадки, коли і в 98 років, і жінки, і чоловіки йдуть пішки, щоб тільки не перебувати в окупації під чоботом ворога", – додала віцепрем'єр-міністерка.