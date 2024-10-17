У ДПСУ відповіли, чи справді підлітки масово виїжджають за кордон

У мережі шириться інформація, що нібито збільшилась кількість підлітків, які перетинають кордон. Речник ДПСУ Андрій Демченко поділився статистикою служби.

Речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував інформацію, яку поширюють ЗМІ щодо виїзду більшої кількості підлітків за кордон, в ефірі телемарафону "Єдині Новини", передає 24 Канал.

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Чи спостерігають у ДПСУ масовий виїзд підлітків за кордон

Він зазначив, що обмеження на виїзд за кордон діють лише на чоловіків від 18 до 60 років.

ДПСУ не веде статистику за віком чи статтю, однак збільшення загальної кількості перетинів кордону у службі не спостерігають.

Водночас, якщо говорити про загальну кількість перетинів кордону, то суттєвого збільшення на виїзд з України, як це було в 2022 році, не фіксується,

– каже Демченко.

Нагадаємо, Андрій Демченко повідомляв, що найбільше спроб незаконного перетину спостерігають на кордоні з Молдовою та Румунією, хоча загалом спроб незаконно перетнути кордон не стало більше.

Раніше повідомлялося, хто з чоловіків в Україні може законно виїхати за кордон у 2024 році та які документи для цього потрібні.