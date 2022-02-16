Міністрам та нардепам можуть заборонити покидати Україну: законопроєкт уже в Раді

16 лютого 2022 , 13:53
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Джерело:

Верховна Рада

Веховна Рада станом на 16 лютого вже зареєструвала законопроєкт про заборону виїзду за кордон деяких категорій людей на час воєнного стану.

Мовиться, що за таких обставин виїзд з України нардепів, чиновників та військових має схвалювати президент. Залишати територію країни ці категорії громадян можуть для здійснення власних повноважень.

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Виїзд з України на час воєнного стану можуть заборонити:

  • міністрам;
  • очільникам обласних та районних рад;
  • державним службовцям категорії "А";
  • очільникам центральних органів виконавчої влади, зокрема тим, які мають спеціальний статус;
  • працівникам Національного депозитарію;
  • керівникам підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • керівникам установ, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

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Автор: Мар'яна Бекало