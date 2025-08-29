Володимир Зеленський пояснив, чому хлопцям віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон. Глава держави наголосив, що це рішення жодним чином не впливає на обороноздатність України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу із журналістами.

Що сказав Зеленський про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18 – 22 роки?

Володимир Зеленський зазначив, що статистика з виїздом хлопчиків, яким ще не виповнилося 18 років з України, яка є вже 2 роки, погіршується. Зокрема, хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше.

Провели широке коло консультацій, передусім з військовими й освітянами. Нам дуже потрібно, – якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, – щоб вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили,

– підкреслив президент.

Він також зазначив, що батьки почали вивозити підлітків, які ще не закінчили тут школу, і це дуже погано. За словами Зеленського, саме в цей вік, в старших класах, ці хлопчики втрачають зв'язок з Україною.

"На сьогодні це факт. Якби мова йшла про місяць, два – три, ми ще б думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна – йдеться вже про тисячі (вивезених хлопчиків – 24 Канал) і ми бачимо наростання цього питання, тому ми прийняли рішення", – зауважив глава держави.

Він також наголосив, що були проведені відповідні консультації з військовими командуванням щодо цієї вікової групи.

Цей вік – університетський, студентський. Діти можуть спокійно закінчити школи в Україні, вступати в українські виші. І, що важливо, закінчувати ці виші в Україні,

– сказав Зеленський.

Чи спостерігаються масові виїзди юнаків з України?

Володимир Зеленський додав, що у зв'язку з цим рішенням не спостерігається ніяких масових виїздів юнаків з України.

"Деякі люди кажуть, що ті, хто хотів виїхати, вже це зробили. Але ми повинні знаходити в державі баланс. Не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному війці, а дати можливість їм навчатись тут, ставати дорослими саме в Україні та залишитись українцями", – зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що є надія на повернення значної частини молоді після війни, однак для цього держава має докладати зусиль. Він пояснив, що якщо дитина виїжджає, не закінчивши школу в Україні, то робить це ще не сформованою особистістю, а отже, ризик її неповернення значно зростає, саме тому й ухвалили відповідне рішення.

Що відомо про дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років за кордон?