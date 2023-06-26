Мобілізація в Україні: чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон

В Україні продовжили воєнний стан до 18 серпня 2023 року, а тому і далі триватиме загальна мобілізація. Проте деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон.

Мовиться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які виключені з військового обліку. Як такій категорії можна виїхати за кордон та що для цього потрібно – інформує 24 Канал.

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Чи можуть виїхати за кордон виключені з військового обліку

Якщо чоловік віком від 18 до 60 років має медичні протипоказання, що перешкоджають йому проходити військову службу, то він може бути виключений з військового обліку. Проте цей факт обов'язково має встановити військово-лікарська комісія, адже саме вона ухвалює рішення про придатність, обмежену придатність чи непридатність військовозобов'язаних.

Згідно із рішенням ВЛК про непридатність до служби та заявою про виключення з військового обліку, чоловік може виїхати за кордон. Це регулюється 1 частиною статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пунктом 2 – 6 Правил перетину державного кордону громадянами України від 27 січня 1995 року №57.

Як відбувається виключення з обліку

За чинним законодавством, підставами для виключення з військового обліку є:

медичні протипоказання;

вагітність;

вік понад 60 років;

наявність дітей віком до 3 років;

інвалідність та інші.

Якщо військовозобов'язаний хоче бути виключеним з військового обліку, то він першочергово має подати заяву до ТЦК та СП, вказавши підставу. Окрім того, треба підкріпити звернення відповідними документами, які дозволяють виключити з обліку.

Після ухвалення відповідного рішення військкомат видає наказ про виключення з обліку, який передає до військової частини. Після цього військовослужбовець може отримати відпустку, аби зібрати речі та необхідні документи.

Які документи потрібні для проходження ВЛК

Уряд вніс певні зміни у роботу військо-лікарських комісій, тому пройти її можна тепер не лише у ТЦК та СП, а й у звичайних лікарнях чи поліклініках. Проте варто пам'ятати, що військовозобов'язаний повинен мати із собою документи, серед яких: