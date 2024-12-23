Заборона на виїзд за кордон: як перевірити свій статус

Під час дії воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд за кордон для окремих категорій громадян. Перевірити, чи маєте ви право перетнути кордон, можна самостійно через офіційні джерела або спеціальні сервіси.

Про це розповідає 24 Канал. Причини відмови варіюються від мобілізаційних обов’язків до судових рішень чи заборгованості.

Читайте також Як швидко поновлять виплати військовим, які повернулися із СЗЧ

Чому можуть заборонити виїзд за кордон

Воєнний стан і мобілізація

Чоловікам віком від 18 до 60 років під час воєнного стану заборонено виїзд за межі України, якщо вони не підпадають під винятки:

непридатність до військової служби (підтверджується документально);

наявність трьох і більше неповнолітніх дітей;

догляд за особою або дитиною з інвалідністю.

Судові заборони та борги

Заборгованість зі сплати аліментів (внесення до реєстру боржників);

рішення суду про заборону виїзду;

відкриті виконавчі провадження.

Кримінальні справи

Якщо проти особи ведеться кримінальне провадження або накладено запобіжний захід, виїзд буде обмежено.

Державна таємниця

Громадяни, які мають доступ до інформації, що є державною таємницею, можуть отримати тимчасове обмеження на виїзд.

Як перевірити наявність заборони

Через офіційні установи

Зверніться до Державної прикордонної служби України із письмовим запитом. У запиті потрібно вказати:

ПІБ;

адресу проживання;

реквізити паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Зверніться до інших уповноважених органів, таких як Державна податкова служба, Міністерство юстиції або суд.

Онлайн через реєстри

Перевірити можливі причини відмови у виїзді можна у таких відкритих реєстрах:

Реєстр боржників (аліментів);

Реєстр судових рішень;

Реєстр виконавчих проваджень;

Реєстр податкових боргів.

Скористайтеся мобільними застосунками

Для зручності використовуйте сервіси, такі як Опендатабот. Через цей застосунок можна перевірити:

чи є ви в реєстрі боржників (за ІПН);

чи існує судове рішення або кримінальна справа щодо вас (за ПІБ).

Кому точно не дозволять виїзд

Виїзд за кордон обмежується для таких категорій громадян:

тих, хто ухиляється від виконання судових зобов’язань;

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом або засуджені за злочини;

чоловіків призовного віку без підтверджених підстав для звільнення від служби.

Що робити, щоб уникнути проблем

Перед плануванням поїздки:

Перевірте наявність заборон у реєстрах або через запит до офіційних органів;

уточніть, чи всі документи для виїзду відповідають вимогам;

врахуйте обмеження, пов’язані з воєнним станом.

До слова, в Україні під час воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон за певних умов, таких як стан здоров'я, навчання, державна служба, сімейні обставини або професія.