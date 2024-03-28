Хто з чоловіків має право з 1 квітня виїхати за кордон: повний список категорій

В Україні продовжили дію воєнного стану до 14 травня, а разом із ним – загальну мобілізацію. У цей період чоловіки віком від 18 до 60 років мають обмеження щодо виїзду за кордон.

Водночас слід розуміти, що є певні винятки, які дозволяють військовозобов'язаним чоловікам, віком від 18 до 60 років, перетинати державний кордон. І ми розповімо, хто з 1 квітня матиме можливість виїжджати з України.

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Існують різні категорії військовозобов'язаних чоловіків, які з 1 квітня 2024 року матимуть можливість вибиратися за кордон. Їхній перелік встановлено постановою №57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Хто з чоловіків матиме право виїхати за кордон з 1 квітня

Передовсім потрібно буде мати на руках документи, які дозволять перетинати державний кордон. Якщо з ним все гаразд, то покидати країну з 1 квітня зможуть:

юнаки до 18 років;

чоловіки старші 60 років;

чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

особи виключені з військового обліку за станом здоров'я;

особи з інвалідністю І – ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я (на лікування, реабілітацію);

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Варто також звернути увагу на сімейні обставини, які дозволяють перетинати державний кордон, а також професії, які дають можливість виїжджати з країни.

За сімейними обставинами можуть виїхати

батьки-одинаки (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Представники яких професій можуть перетинати кордон

співробітники залізничного транспорту;

авіаційний персонал – у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку – за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військовий вишкіл за кордоном;

співробітники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

співробітники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Задля допомоги Збройним Силам виїжджати можуть

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору.

Які документи потрібно мати

Передовсім важливо мати з собою два обов'язкові документи:

внутрішній паспорт – паспорт громадянина України;

закордонний паспорт.

Постанова Кабміну №57 зазначає, що для перетину державного кордону необхідно також мати документальне підтвердження. Крім того, слід мати з собою довідки з ТЦК та військово-облікові документи, в яких, до прикладу, є запис про відстрочку або зняття з обліку.