Чи може виїхати за кордон чоловік, дружина якого має інвалідність II групи

Адвокат пояснив, який перелік документів необхідний для виїзду чоловіка за межі України. Також він розповів, чи може з країни виїхати військовозобов'язаний, дружина якого має інвалідність.

Адвокат Андрій Межирицький пояснив, чи може виїхати за кордон чоловік, у якого дружина має II групу інвалідності.

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Які документи потрібні чоловіку для виїзду за кордон: роз'яснення адвоката

Межирицькій повідомив, що інвалідність дружини є підставою для отримання відстрочки й вона дає право на виїзд з країни.

Під час проходження паспортного контролю такому чоловіку необхідно мати:

паспорти для виїзду за кордон (свій та дружини);

оригінал свідоцтва про шлюб;

пенсійне посвідчення дружини, в якому зазначено групу та причину інвалідності,

військово-обліковий документ.

Так, за словами адвоката, чоловіку потрібно мати при виїзді військово-обліковий документ (приписне, військовий білет, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), в якому стоїть штамп про перебування на обліку та наявність відстрочки на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Місце реєстрації (спільне чи роздільне) не має значення. А от із документами з ТЦК на сьогодні склалася така ситуація, що прикордонники вимагають їх, незважаючи на те, що це не передбачено Правилами перетину кордону та судова практика, на жаль, їх у цьому підтримує,

– сказав Андрій Межирицький.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що чоловіки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, все одно повинні мати при собі документ від ТЦК. Адже рішення про право на відстрочку має бути затверджене.

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Прикордонники зараз ретельніше перевіряють військовозобов'язаних

Андрій Демченко напередодні наголосив, що загальні правила перетину кордону не змінювалися. Однак зараз ДПСУ ще ретельніше перевіряє військовозобов'язаних, які намагаються виїхати, зокрема умови їхнього виїзду та документи.

За його словами, річ у тім, що зараз на кордоні все частіше виявляють підроблені документи або чоловіки намагаються виїхати не з тією метою, яка прописана у чинному законодавстві про дозвіл на перетин кордону.