Чи можуть виїхати за кордон чоловіки, яких зняли з військового обліку: пояснення юриста

В Україні триває загальна мобілізація через воєнний стан. Тому чоловікам призивного віку заборонено вільно виїжджати за кордон.

Чи можуть чоловіки, які були виключені з військового обліку, виїхати за кордон – розповіла юристка Діана Тернова. До речі, нещодавно стало відомо, як відбувається виїзд за кордон тих, хто має бронь.

До теми Як відбувається виїзд за кордон чоловіка, тимчасово непридатного до військової служби

Чи може виїхати за кордон чоловік, який виключений з військового обліку

Так, є певний перелік осіб, які мають право перетинати державний кордон під час дії воєнного стану. Серед них – чоловіки, які виключені з військового обліку.

Виключення з військового обліку – це відсторонення чоловіка від виконання військової служби. Таким чином, якщо особа була виключена з військового обліку, вона не вважається військовозобов’язаною та має право перетинати кордон.

Саме виключення з військового обліку дає підстави для виїзду за межі України, але факт зняття з військового обліку не дає права на перетин кордону.

Юристка пояснила, що для того, щоб перетнути кордон, необхідно зібрати відповідні документи, а точніше військово-обліковий документ з відміткою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК про непридатність до військової служби.

Кому треба негайно стати на військовий облік

Військовозобов'язані переселенці, які стали на облік як ВПО на новому місці, також мають стати на військовий облік. На це дається 7 днів.

Зауважимо, щоб знятись з колишнього місця обліку, потрібно з'явитися до військкомату з паспортом та своїм військово-обліковим документом. Це стосується військовозобов'язаних, резервістів та призовників.