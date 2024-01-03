Чи можуть військові виїжджати за кордон під час воєнного стану
Джерело:Zaxid.net
Під час воєнного стану деякі військовослужбовці можуть виїхати за кордон. У першу чергу це стосується тих, хто їде на навчання або на реабілітацію.
За кордон також можуть виїхати військовослужбовці, які перебувають у відпустці. Однак для цього необхідно завчасно підготуватися.
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Як військові можуть виїхати за кордон під час відпустки
Начальниця служби зв'язків з громадськістю Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко окреслила чіткий алгоритм, як військовослужбовці можуть виїхати за кордон.
Аби перетнути кордон, військовий має виконати наступні кроки:
- Необхідно скласти юридично грамотний рапорт й додати до нього всі необхідні підтверджуючі документи щодо виїзду за кордон під час відпустки. У рапорті потрібно вказати країну та адресу місця проживання, і лише після цього – подати його до штабу військової частини на розгляд командиру військової частини. Подавати його необхідно не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки. Окрім того, рапорт складається у двох примірниках.
- Після того, як командир військової частини ухвалює рішення про надання відпустки, то він має оформити рішення у вигляді наказу. Саме цей документ надає право виїжджати за кордон військовослужбовцям. Для перетину кордону також можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки й дозволено виїзд з України.
- Перед відпусткою військовослужбовець має запросити витяг із наказу про відпустку, у якому мовиться про можливість перетину кордону.
- Напередодні відпустки військовий має стати на облік у Військовій службі правопорядку.
Варто додати, що рішення про право виїзду за кордон залежить від командира військової частини. Він може як надати дозвіл, так і відмовити.
Які документи необхідно мати військовому для перетину кордону
Для подорожі за кордоном під час відпустки військовослужбовець повинен мати такі документи:
- військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця;
- відпускний квиток із зазначенням "відпустка за кордоном" (якщо такої відмітки у квитку немає, необхідно мати витяг із наказу із зазначенням виїзду за кордон);
- чинний закордонний паспорт (id-картка або книжка).