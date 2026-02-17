Укр Рус
17 лютого, 18:32
2

На кордоні з Молдовою обмежать рух вантажівок: у чому причина

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • На кордоні з Молдовою обмежать рух вантажівок, автобусів та мікроавтобусів через складні погодні умови.
  • Обмеження діятимуть на дорозі M-15 Одеса – Рені з 05:00 18 лютого 2026 року.

На кордоні з Молдовою обмежать рух транспорту через пункти пропуску. Причина – складні погодні умови.

Обмеження стосуватимуться вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів. Про це йдеться у заяві ДПСУ.

Що відомо про обмеження на кордоні з Молдовою?

Рух цими видами транспорту буде заборонено на державній автомобільній дорозі M-15 Одеса – Рені (на Бухарест) від 11,92 кілометра до 308 кілометра, починаючи з 05:00 18 лютого 2026 року.

У зв'язку з цим для зазначеної категорії транспортних засобів буде призупинено рух до та з пунктів пропуску:

  • "Паланка-Маяки-Удобне",
  • "Старокозаче",
  • "Серпневе",
  • "Малоярославець",
  • "Лісне",
  • "Рені",
  • "Долинське",
  • "Орлівка",
  • "Виноградівка",
  • "Табаки",
  • "Нові Трояни".

Нагадаємо, що на Одещині, яка межує з Молдовою, цими днями значні опади у вигляді дощу і снігу. В окремих районах спостерігалося значне підтоплення

