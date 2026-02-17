На кордоні з Молдовою обмежать рух вантажівок: у чому причина
- На кордоні з Молдовою обмежать рух вантажівок, автобусів та мікроавтобусів через складні погодні умови.
- Обмеження діятимуть на дорозі M-15 Одеса – Рені з 05:00 18 лютого 2026 року.
На кордоні з Молдовою обмежать рух транспорту через пункти пропуску. Причина – складні погодні умови.
Обмеження стосуватимуться вантажних автомобілів, автобусів та мікроавтобусів. Про це йдеться у заяві ДПСУ.
Що відомо про обмеження на кордоні з Молдовою?
Рух цими видами транспорту буде заборонено на державній автомобільній дорозі M-15 Одеса – Рені (на Бухарест) від 11,92 кілометра до 308 кілометра, починаючи з 05:00 18 лютого 2026 року.
У зв'язку з цим для зазначеної категорії транспортних засобів буде призупинено рух до та з пунктів пропуску:
- "Паланка-Маяки-Удобне",
- "Старокозаче",
- "Серпневе",
- "Малоярославець",
- "Лісне",
- "Рені",
- "Долинське",
- "Орлівка",
- "Виноградівка",
- "Табаки",
- "Нові Трояни".
Нагадаємо, що на Одещині, яка межує з Молдовою, цими днями значні опади у вигляді дощу і снігу. В окремих районах спостерігалося значне підтоплення.
Яка ситуація на кордоні з Україною?
- З 16 лютого 2026 року обмежено рух транспорту через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй". Це пов'язано з реконструкцією мосту через річку Тиса. Обмеження діятимуть до 3 квітня у будні дні з 09:00 до 16:00 лише для транспорту.
- Україна та Молдова домовилися про відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску на спільному кордоні, який працюватиме цілодобово.
- З 2026 року українцям для в'їзду до Польщі потрібно буде пройти авторизацію в системі EES з біометричною реєстрацією. Польща підвищила тарифи на консульські послуги з січня 2026 року, збільшивши вартість національної візи до 200 євро.