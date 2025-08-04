Більшість чоловіків з відстрочкою мають можливість виїзду за кордон у відпустку під час загальної мобілізації та воєнного стану. Для цього їм необхідно мати відповідні документи.

Деталі щодо цього розповіла адвокатка адвокатського бюро "Романа Сацика" Марія Ганіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Які документи треба для виїзду за кордон?

За її словами, заброньовані чоловіки мають змогу виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядженнях, але й також у відпустку. Для цього необхідно підготувати окремий пакет таких документів:

дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;

наказ на відпустку;

довідка про місце роботи;

основний документ, який підтверджує його бронювання;

чітко зазначені дати, в період яких військовозобов'язаний покидає країну і коли він повернеться назад;

вказана країна, в яку їде особа.

Нагадаємо, що зокрема, виїздити можуть:

чоловіки з групою інвалідності;

ті, хто супроводжує одного з батьків, який має 1 або 2 групу інвалідності;

ті, хто має на утриманні трьох неповнолітніх дітей;

батьки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю;

а також інші категорії.

Наприклад, якщо у людини є група інвалідності, то він може виїздити, але якщо серед документів він підготує пенсійне посвідчення за інвалідністю. Лише по довідці МСЕК про інвалідність він виїздити не може,

– розповіла адвокатка.

Водночас, наприклад, студенти, які мають право на відстрочку, не можуть виїжджати за межі України, хоч і мають право на відстрочку.