Відпустка за кордоном для заброньованих працівників: коли це можливо та які документи потрібні

Під час дії воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено. Виняток становлять окремі категорії осіб.

Військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордоні. Серед них – заброньовані працівники, передає 24 Канал із посиланням на Мін'юст.

Дивіться також У Раді відповіли, чи посилюватимуть покарання за уникнення мобілізації

Хто може перетинати державний кордон

Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку.

Згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, наразі врегульовано лише порядок виїзду за кордон у службове відрядження.

Водночас законодавством не передбачено чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників. Тому отаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю.

Зверніть увагу! Працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Які документи потрібні для виїзду за кордон: