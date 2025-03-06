Митцям і журналістам відновили можливість виїзду за кордон: які документи необхідні
- Кабмін визначив порядок перетину кордону для митців і журналістів, які є військовозобов'язаними. Вони зможуть виїхати за умови виконання правил й наявності необхідних документів.
- Держприкордонслужба наголошує, що у разі непідтвердженої мети поїздки, виїзд буде заборонено.
Кабмін визначив порядок перетину кордону громадянами зі сфери культури й інформаційної сфери. Військовозобов'язані митці й журналісти зможуть виїхати за умови виконання правил й наявності необхідних документів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.
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Які документи потрібні журналістам і митцям для виїзду за кордон
Постанова Кабміну №244 від 4 березня передбачає внесення змін до Правил перетинання кордону громадянами, які належать до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа й інформаційної сфери.
Чоловіки від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності підтвердних документів:
- листа Мінкультури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки;
- запрошення іноземної організації з перекладом українською;
- військово-обліковий документ із відповідними відмітками ТЦК або військово-обліковий документ в електронній формі.
Зверніть увагу! У Держприкордонслужбі наголосили, якщо мету поїздки не підтверджено, то у виїзді буде відмовлено.
Нагадаємо, 27 лютого в Мінкульті повідомили, що з 3 березня призупиняють видачу листів сприяння до ДПСУ, за якими митці й медійники могли виїжджати за кордон. Пояснили, що причина такої зупинки – "прогалини в національному законодавстві", через що деякі громадяни, які отримали дозвіл на виїзд, не поверталися у встановлені строки.